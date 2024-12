Cum arată Guvernul Ciolacu 2.0

Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL a clarificat duminică seară mare parte a rezultatelor negocierilor cu PSD și UDMR în formarea viitorului Guvern.

Potrivit lui Bolojan, ministerele care au revenit PNL sunt: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Liderul PNL a declarat că îl va propune la Ministerul de Externe pe Emil Hurezeanu.

Pentru că are mare experiență și „capacitatea de a debloca lucrurile blocate în jaloane”, la Ministerul Fondurilor Europene este propus Marcel Boloș, fost la Finanțe.

La Energie și Mediu se păstrează aceiași miniștri iar la Educație este propus prof. univ. Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai.

Problema ordonanței trenuleț

Ilie Bolojan a atras atenția asupra faptului că de la 1 ianuarie „intră în vigoare o salbă de prevederi”. Astfel că guvernul trebuie rapid aprobat pentru că „trebuie să avem grijă ca un deficit în jur de 8% din PIB să nu mai crească. Spațiul de manevră al Guvernului este foarte mic”, a spus el. Este vorba de ordonanța-trenuleț care ar trebui să fir aprobată în guvern până la 1 ianuarie pentru a bloca majorările de venituri prevăzute a intra în vigoare de anul viitor.

PSD și-a asumat Justiția

Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat duminică seară referitor la viitorul guvern rezultat din negocierile PSD-PNL-UDMR că este ferm convins că „vom avea un guvern pe patru ani”.

Cel mai mult a fost nevoit să explice nominalizarea avocatului craiovean Radu Marinescu la conducerea Ministerului Justiției. Acesta este cunoscut ca un apropiat al primăriței Olguța Vasilescu. Ciolacu a justificat alegerea ca fiind un avocat de Înalta Curte de Casație și Justiție, cu experiență și care a fost ales președintele Comisiei Juridice din Senat.

Când ziariștii i-au amintit că Marinescu a apărat un controversat om de afaceri din Craiova, Marcel Ciolacu a spus orice om are dreptul la apărare. „Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că a fost… Nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiției”, s-a apărat Marcel Ciolacu.

Finanțele trec la UDMR

În concluzie PSD va avea opt ministere: Ministerul Apărării, Ministerul Economiei și Digitalizării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Ministerul Justiției. În plus vor avea și vicepremier fără portofoliu în persoana lui Marian Neacșu.

O surpriză o reprezintă trecerea Ministerul Finanțelor, minister avizator pentru actele normative, la UDMR. Pentru acest portofoliu este propus Tanczos Barna. Tot la UDMR este și Ministerul Dezvoltării pentru care e nominalizat Cseke Attila.

Componența noului guvern

Premierul va fi asigurat de către PSD. Vicepremier fără portofoliu va fi Marian Neacşu de la PSD. PSD are 8 portofolii, premierul și vicepremierul, PNL are 6 portofolii, UDMR 2

Guvernul va arăta astfel:

Interne – PNL/ Cătălin Predoiu (vicepremier)

Justiţie – PSD/ Radu Marinescu

Finanţe – UDMR/ – Tanczos Barna (vicepremier)

Dezvoltare – UDMR/ – Cseke Attila

Transporturi – PSD/ Sorin Grindeanu

Energie – PNL/ Sebastian Burduja

Sănătate – PSD/ Alexandru Rafila

Apărare – PSD/ Angel Tâlvar

Externe – PNL/ Emil Hurezeanu

Cultură – PSD/ Natalia Intotero

Educaţie – PNL/ Daniel David

Fonduri Europene – PNL/ Marcel Boloş

Agricultură – PSD/ Florin Barbu

Muncă şi familie – PSD/ Simona Bucura Oprescu

Economie si Digitalizare – PSD/ Bogdan Ivan

Mediu – PNL/ Mircea Fechet

