Investitori străini îi cer premierului Niculescu eliminarea IMCA, operaționalizarea schemelor de ajutor de stat și prețuri competitive la energie

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, operaționalizarea schemelor de ajutor de stat din pachetul de relansare economică și accesul industriei la energie la prețuri competitive au fost printre principalele solicitări cu care investitorii străini au mers miercuri la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu.

În topul priorităților subliniate de reprezentanții sectorului privat a fost consolidarea fiscală, element central pentru competitivitatea României. Totodată, aceasta trebuie susținută prin obiective complementare, precum reducerea deficitului bugetar, scăderea inflației și realizarea reformelor structurale.

Investitorii străini au mers la Palatul Victoria într-o delegație comună, fiind reprezentați de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Camera de Comerț Americană în România (AmCham), Camera de Comerț Britanică în România (BRCC), Camera de Comerț și Industrie Franceză în România (CCIFER), Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Camera de Comerț Italiană pentru România (CCIpR) și Camera de Comerț Olandeză în România (NRCC).

Industria vrea prețuri competitive la energie

Liderii organizațiilor de afaceri au discutat cu reprezentanții Guvernului în primul rând despre reconfirmarea angajamentelor fiscale asumate la preluarea mandatului, printre acestea aflându-se eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027, dar și operaționalizarea schemelor de ajutor de stat din pachetul de relansare economică.

Participanții la consultări au convenit și asupra necesității de a restabili încrederea investitorilor, printr-un cadru de reglementare stabil și priorități clare, care să susțină creșterea fluxului de investiții și a productivității.

Reprezentanții mediului de afaceri au propus și o serie de măsuri sectoriale care să asigure accesul industriei la energie la prețuri competitive, digitalizarea accelerată a serviciilor publice și regândirea mecanismului de colectare a TVA în vederea combaterii evaziunii.

Dintre obiectivele strategice la nivel național, mediul de afaceri a solicitat menținerea, în următoarele șase luni, a unui parcurs coerent de reforme structurale, aliniat obiectivelor de aderare a României la OCDE, și lansarea unui proiect național pentru adoptarea monedei euro, care să fie susținut de Guvern, BNR și ceilalți actori relevanți.

Premierul Niculescu: principalul obiectiv, relansarea economiei

Premierul a transmis în cadrul întâlnirii cu investitorii străini că principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei, mulțumind investitorilor pentru rolul important în dezvoltarea țării noastre.

Reconstruirea încrederii, împreună cu instituțiile statului și companiile românești, este absolut necesară pentru a găsi cele mai bune soluții pentru mediul de afaceri, conform mesajului transmis de Guvern.

„Semnalul bun din aceste zile, când România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale este confirmarea faptului că depășirea blocajului politic de la București a generat creșterea credibilității externe. Repornirea motoarelor economiei prin noi investiții poate genera noi locuri de muncă și oportunități mai ales pentru tineri”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Guvernul României și-a asumat că va aborda mai articulat diplomația economică și va crește eficiența în aplicarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale, alături de debirocratizare, pentru a implementa standardele economiilor dezvoltate, cât mai aproape de nevoile investitorilor.

Din această perspectivă, aderarea la OCDE a fost menționată ca un obiectiv de țară esențial pentru creșterea profilului de țară și atragerea de capital. Premierul a menționat, în acest sens, o discuție pe care a avut-o săptămâna aceasta cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, despre care spune că a fost „un dialog foarte bun”.

La întâlnirea cu investitorii străini au participat miniștrii Finanțelor, Alexandru Nazare, Externelor, Dănuț Neculăescu, Energiei, Dumitru Chisăliță, Muncii, Florin Manole, Sănătății, Alexandru Rogobete, Mediului, Natalia Intotero, și Digitalizării, Bogdan Dumitru, alături de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu.

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