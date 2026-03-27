Ce armată are Iranul. Artesh versus Gărzile Revoluționare

Pentru a înțelege ce armată are Iranul este important de menționat că republica islamică are o structură neobișnuită a forțelor militare, acestea fiind practic împărțite în două structuri militare separate, care funcționează în paralel.

Este vorba despre Forțele Armate ale Republicii Islamice Iran (Armata Republicii Islamice Iran, cunoscută și drept Artesh), și de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Diferența dintre Artesh și Gărzile Revoluționare

Armata Republicii Islamice Iran, denumită în mod curent Artesh, reprezintă forțele armate convenționale, tradiționale, ale statului iranian. Scopul său este de a proteja integritatea teritorială a țării de amenințările externe și interne.

Spre deosebire de Artesh, care protejează suveranitatea țării într-o capacitate tradițională, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice este o forță multi-serviciu a republicii teocratice, al cărui mandat constituțional este de a asigura integritatea Republicii Islamice.

Potrivit majorității interpretărilor, acest mandat încredințează IRGC sarcina de a preveni interferențele străine în Iran, de a dejuca eventualele lovituri de stat ale armatei tradiționale și de a elimina mișcările care se opun moștenirii ideologice a Revoluției Islamice din 1979, potrivit Wikipedia.org. Așadar, dacă Artesh este armata tipică a statului iranian, IRGC poate fi considerată o armată ideologică.

Ce armată are Iranul și ce este Artesh

Artesh este responsabilă în principal de apărarea teritoriului statului iranian. Are propriul Stat Major care coordonează cele 4 ramuri ale sale: Forțele Terestre ale Republicii Islamice Iran, Forțele Aeriene ale Republicii Islamice Iran, Marina Republicii Islamice Iran și Forțele de Apărare Aeriană ale Republicii Islamice Iran.

La ora actuală, Artesh are în jur de 340.000 de militari activi, potrivit raportului „The Military Balance 2023”, realizat de International Institute for Strategic Studies și citat de Wikipedia.org. Personalul este împărțit astfel:

300.000 de militari activi în Forțele Terestre;

20.000 în Forțele Aeriene;

10.000 în Forțele Navale;

10.000 în Forțele de Apărare Aeriană.

Ce armată are Iranul și cine o comandă

Începând cu iunie 2025, comandantul șef al Armatei Republicii Islamice Iran este generalul-maior Amir Hatami, fost ministru al Apărării în perioada 2017-2021. La începutul actualului conflict din Iran, mai multe surse au transmis că Hatami a fost ucis într-un bombardament asupra capitalei Teheran, însă oficialii iranieni au dezmințit informația.

Comandantul Artesh este numit de liderul suprem al Iranului, funcție deținută în prezent de Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei.

Ce armată are Iranul și ce este Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice

Înființat de ayatollahul Ruhollah Khomeini în mai 1979, în urma Revoluției Iraniene, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a fost creat inițial ca o miliție ideologică, însă de-a lungul deceniilor și-a asumat un rol din ce în ce mai important în aproape fiecare aspect al politicii, economiei și societății iraniene, mai notează sursa citată.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice este alcătuit din 5 ramuri: Forțele Terestre, Forțele Aerospațiale, Marina, Forța Quds și Basij.

Ce armată are Iranul – structura Gărzilor Revoluționare

Forțele Terestre se concentrează pe menținerea ordinii interne, Marina este principala forță a Iranului care exercită control operațional asupra Golfului Persic, acționând ca o gardă de coastă, iar Forțele Aerospațiale se ocupă de programul iranian de rachete balistice.

Cea de-a patra ramură, Forța Quds, este o unitate de elită a Corpului Gărzilor Revoluționare, specializată în operațiuni externe, război neconvențional și informații militare. De asemenea, este responsabilă de operațiuni clandestine și de înarmarea, instruirea și consilierea unor organizații nestatale din străinătate precum Hezbollah (Liban), Hamas (Fâșia Gaza) sau rebelii Houthi din Yemen.

În ceea ce privește Basij, aceasta este o miliție paramilitară voluntară ce acționează pe plan intern (securitate internă, aplicarea legii, poliție a moralității etc).

Numărul de militari activi din Iran

În contextul discuției despre ce armată are Iranul trebuie menționat că, potrivit estimărilor din prezent, IRGC are în jur de 150.000 de membri activi. Precum în cazul armatei tradiționale, și comandantul-șef al Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice este numit în funcție tot de liderul suprem al Iranului. Începând cu martie 2026, comandantul-șef al IRGC este generalul de brigadă Ahmad Vahidi.

Cele două structuri – Artesh și Gărzile Revoluționare – numără peste jumătate de milion de militari activi, potrivit estimărilor.

Conform Constituției Iranului, comandanții ambelor structuri îi sunt subordonați liderului suprem al Iranului. Astfel, ayatollahul este comandantul suprem al tuturor forțelor armate iraniene, având puterea de a numi șefii Armatei, de a declara război și de a controla strategia militară.

Dacă acest articol despre ce armată are Iranul vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Ce resurse are Iranul. Gaze, țiței, uraniu, metale

Țările exportatoare de petrol. Cei mai mari jucători din piață

Cele mai mari companii petroliere din Europa. TOP 8 corporații

Țările cu cele mai mari rezerve de petrol: TOP 49. România, locul 1 în UE

Ce este OPEC și ce rol joacă pe piața petrolului. Cei 13 membri

Cele mai mari companii petroliere din lume. TOP 14