CCR a stabilit, după alte 2 termene fixate, data de 10 decembrie pentru a decide asupra măsurilor fiscale din pachetul 2. Corecția bugetară ar putea rămâne în grafic

Contestația AUR împotriva legii ce majorează unele taxele și impozite începând cu 1 ianuarie va fi discutată pe 10 decembrie, a transmis CCR, după ce, tot în cursul zilei de joi, a anunțat un prim termen – pe 4 februarie, cu o răzgândire ulterioară și un nou termen acordat pentru 21 ianuarie.

Primele două date ar fi făcut imposibilă intrarea în vigoare la 1 ianuarie a Pachetului 2 de măsuri, ceea ce ar fi echivalat cu ieșirea din grafic a corecției bugetare.

Guvernul contează pe măsurile fiscale din Pachetul 2 pentru reducerea deficitului bugetar la 6,2% din PIB în 2026, ținta preliminară de deficit bugetar a anului viitor, anunțată miercuri seară de premierul Ilie Bolojan.

Conform purtătorului de cuvânt al executivului, citat de Digi24, Guvernul a transmis joi o solicitare către CCR pentru preschimbarea termenului, după ce a aflat că discutarea urmează a avea loc după 1 ianuarie.

Sinuos parcurs al legii ce ar trebui să introducă de la 1 ianuarie noi taxe și impozite

Această contestație împotriva „Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative” a fost depusă de AUR după ce plenul Parlamentului a corectat, marţi, neregulile identificate într-o decizie anterioară a CCR cu același subiect.

Conform CCR, reglementarea a fost parțial neconstituțională, din cauza sintagmei „inclusiv pentru detecţia comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf”.

Cronologia:

Guvernul şi-a angajat răspunderea în faţa plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, în data de 1 septembrie 2025.

Pe 9 septembrie 2025, legea a fost transmisă pentru promulgare Preşedintelui României, însă a fost contestată la CCR, de către AUR.

20 octombrie – CCR a declarat legea parțial constituțională, considerând neconstituțională doar prevederea privind testarea obligatorie cu poligraf a angajaților ANAF.

La 11 noiembrie 2025, preşedintele României a retransmis Parlamentului legea, în vederea reexaminării dispoziţiilor declarate neconstituţionale şi punerii lor de acord cu decizia Curţii.

Marți, 19 noiembrie – Parlamentul a adoptat noua formă a legii în noua formă.

AUR a contestat din nou legea.

