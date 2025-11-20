cursdeguvernare

vineri

21 noiembrie, 2025

Stiri

CCR a stabilit, după alte 2 termene fixate, data de 10 decembrie pentru a decide asupra măsurilor fiscale din pachetul 2. Corecția bugetară ar putea rămâne în grafic

De Mariana Bechir

20 noiembrie, 2025

Contestația AUR împotriva legii ce majorează unele taxele și impozite începând cu 1 ianuarie va fi discutată pe 10 decembrie, a transmis CCR, după ce, tot în cursul zilei de joi, a anunțat un prim termen – pe 4 februarie, cu o răzgândire ulterioară și un nou termen acordat pentru 21 ianuarie.

Primele două date ar fi făcut imposibilă intrarea în vigoare la 1 ianuarie a Pachetului 2 de măsuri, ceea ce ar fi echivalat cu ieșirea din grafic a corecției bugetare.

Guvernul contează pe măsurile fiscale din Pachetul 2 pentru reducerea deficitului bugetar la 6,2% din PIB în 2026, ținta preliminară de deficit bugetar a anului viitor, anunțată miercuri seară de premierul Ilie Bolojan.


Conform purtătorului de cuvânt al executivului, citat de Digi24, Guvernul a transmis joi o solicitare către CCR pentru preschimbarea termenului, după ce a aflat că discutarea urmează a avea loc după 1 ianuarie.

Sinuos parcurs al legii ce ar trebui să introducă de la 1 ianuarie noi taxe și impozite

Această contestație împotriva „Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative” a fost depusă de AUR după ce plenul Parlamentului a corectat, marţi, neregulile identificate într-o decizie anterioară a CCR cu același subiect.

Conform CCR, reglementarea a fost parțial neconstituțională, din cauza sintagmei „inclusiv pentru detecţia comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf”.

Cronologia:

  • Guvernul şi-a angajat răspunderea în faţa plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, în data de 1 septembrie 2025.

  • Pe 9 septembrie 2025, legea a fost transmisă pentru promulgare Preşedintelui României, însă a fost contestată la CCR, de către AUR. 

  • 20 octombrie – CCR a declarat legea parțial constituțională, considerând neconstituțională doar prevederea privind testarea obligatorie cu poligraf a angajaților ANAF.

  • La 11 noiembrie 2025, preşedintele României a retransmis Parlamentului legea, în vederea reexaminării dispoziţiilor declarate neconstituţionale şi punerii lor de acord cu decizia Curţii.

  • Marți, 19 noiembrie – Parlamentul a adoptat noua formă a legii în noua formă.

  • AUR a contestat din nou legea.

(Citește și: Pachetul 2 – spart în 5, cu gândul la CCR: Prima parte vizează noi măsuri fiscale, iar Reformele se vor transforma în 4 părți distincte)

