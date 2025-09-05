CCR discută pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ pe legea care taie pensiile speciale ale magistraților

Curtea Constituțională (CCR) va judeca pe 24 septembrie sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea care taie pensiile speciale ale magistraților, pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, arată un comunicat al curții.

Secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis în ședința de joi să conteste la CCR constituționalitatea legii privind pensiile magistraților, reglementare prin care vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor urcă treptat (în 10 ani) la 65 de ani, iar cuantumul pensiei acestora este redus la 70% din ultimele venituri.

Conform sesizării, nu mai puțin de opt articole din Constituție ar fi încălcate prin legea adoptată.

Secțiile unite ale Curții Supreme soluționează sesizările privind schimbarea jurisprudenței Curții și poate sesizează Curtea Constituțională peolojantru controlul constituționalității legilor.

Legea a fost adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului și a generat proteste și acuze dure din partea magistraților.

CCR are pe masă și mandatul lui Bolojan. Amenințarea premierului

Pe 2 septembrie, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va rămâne la Palatul Victoria dacă legea referitoare la pensiile judecătorilor și procurorilor va fi întoarsă de Curtea Constituțională.

El a fost întrebat dacă va demisiona în cazul în care proiectul pentru pensiile magistraților, inclus în pachetul 2 și asumat în Parlament, nu va trece de CCR.

„V-am explicat și data trecută. Atunci când ai un proiect foarte important, care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, este greu de presupus că un guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a afirmat premierul.

