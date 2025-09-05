cursdeguvernare

vineri

5 septembrie, 2025

Stiri

CCR discută pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ pe legea care taie pensiile speciale ale magistraților

De Vladimir Ionescu

5 septembrie, 2025

Curtea Constituțională (CCR) va judeca pe 24 septembrie sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea care taie pensiile speciale ale magistraților, pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, arată un comunicat al curții.

Secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis în ședința de joi să conteste la CCR constituționalitatea legii privind pensiile magistraților, reglementare prin care vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor urcă treptat (în 10 ani) la 65 de ani, iar cuantumul pensiei acestora este redus la 70% din ultimele venituri.

Conform sesizării, nu mai puțin de opt articole din Constituție ar fi încălcate prin legea adoptată.


Secțiile unite ale Curții Supreme soluționează sesizările privind schimbarea jurisprudenței Curții și poate sesizează Curtea Constituțională peolojantru controlul constituționalității legilor.

Legea a fost adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului și a generat proteste și acuze dure din partea magistraților.

CCR are pe masă și mandatul lui Bolojan. Amenințarea premierului

Pe 2 septembrie, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va rămâne la Palatul Victoria dacă legea referitoare la pensiile judecătorilor și procurorilor va fi întoarsă de Curtea Constituțională.

El a fost întrebat dacă va demisiona în cazul în care proiectul pentru pensiile magistraților, inclus în pachetul 2 și asumat în Parlament, nu va trece de CCR.

„V-am explicat și data trecută. Atunci când ai un proiect foarte important, care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, este greu de presupus că un guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a afirmat premierul.

(Citește și: Curtea Supremă atacă la CCR modificarea pensiilor magistraților: cum stăm față de statele UE)

(Citește și: Salariile magistraților în UE, față de salariul mediu: România și Italia – cei mai bine plătiți judecători. La polul opus, Germania)


***

CSM a sesizat Parchetul General cu privire la fapte de „instigare la violenţă fizică şi sexuală” împotriva unor judecători şi a familiilor lor. Ce spune CSM și ce NU spune CSM privind salariile și vârsta de pensionare

Instanțele își suspendă activitatea, cu excepția cauzelor urgente – până la retragerea proiectului de modificare a pensiilor magistraților

CSM, zid în fața reformării pensiilor magistraților: Comunicat politic foarte dur, care numește măsurile ca fiind ”un dictat” și ”manifestare abuzivă”

