CCR: Este neconstituțională prevederea privind plasarea obligatorie a copiilor sub 14 ani care comit fapte violente în centre rezidențiale specializate

Judecătorii constituționali au declarat, în unanimitate, neconstituțională sintagma „sau acesta a săvârșit o faptă cu violență”, conținută în prevederea referitoare la plasarea copilului într-un serviciu de tip rezidențial specializat.

Decizia a fost luată într-un dosar în care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate privind unele prevederi din legea de modificare a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, arată un comunicat al Curții.

În schimb, CCR a stabilit că instanța poate dispune participarea copiilor sub 14 ani care au săvârșit fapte penale la programe speciale de consiliere psihologică, chiar și fără acordul părinților sau al reprezentanților legali.

Introducerea sintagmei „o faptă cu violență” în reglementarea privind plasamentul copilului într-un serviciu rezidențial specializat încalcă cerințele de claritate și previzibilitate a legii, explică CCR.

Formularea este prea vagă pentru a permite identificarea clară a faptelor ce ar determina aplicarea acestei măsuri. În consecință, prevederea nu respectă standardele de calitate a legii impuse de Constituție, mai menționează judecătorii constituționali.

CCR a admis, de asemenea, criticile referitoare la reglementarea simultană, ca infracțiune și contravenție, a încălcării de către părinți a obligației de a participa la programele speciale de consiliere psihologică destinate copiilor care au săvârșit fapte penale, dar nu răspund penal.

Curtea a constatat că suprapunerea celor două regimuri juridice pentru aceeași faptă creează confuzie și încalcă principiul legalității, prevăzut de articolul 1 alineatul (5) din Constituție.

O altă problemă identificată privește utilizarea neunitară a termenilor „părinți” și „reprezentant legal”, care poate genera incertitudine în aplicarea dispozițiilor legale.

Consilierea psihologică nu poate fi condiționată de acordul părinților

CCR a stabilit că participarea minorilor sub 14 ani care au săvârșit fapte penale la programe speciale de consiliere psihologică poate fi dispusă de instanță fără acordul părinților sau al reprezentantului legal.

Măsura urmărește interesul superior al copilului și reprezintă o ingerință minimă în drepturile părintești. Reprezentanții legali pot fi ascultați în cadrul procedurii judiciare, însă acordul sau dezacordul lor nu poate condiționa decizia instanței.

Judecătorii au apreciat că măsura are un scop legitim și respectă un echilibru just între drepturile părinților și necesitatea protejării copilului.

Minorii sub 14 ani nu pot răspunde penal

În motivarea soluției, Curtea a subliniat că legiuitorul nu poate institui răspunderea penală a unui copil sub 14 ani în contradicție cu prevederile Codului penal.

CCR a identificat o problemă de imprecizie legislativă în privința stabilirii persoanei care poate răspunde pentru infracțiunea de nerespectare a unei hotărâri judecătorești. Formularea putea conduce la interpretarea că infracțiunea este săvârșită de minorul sub 14 ani, situație incompatibilă cu dispozițiile constituționale privind legalitatea și regimul de protecție a copilului.

De asemenea, Curtea a precizat că plasamentul într-un serviciu rezidențial specializat reprezintă o măsură de asistență socială, care asigură găzduire, îngrijire, educație, recuperare și integrare socială adaptate nevoilor copiilor sub 14 ani.

Aceasta nu este o măsură educativă dintre cele prevăzute de Codul penal pentru minorii cu vârste între 14 și 18 ani.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie. Argumentele complete vor fi publicate în motivarea deciziei, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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