CCR: Există un conflict de natură constituțională între Parlament și Guvern legat de OUG pe programul SAFE – Radu Miruță, fost ministru al Apărării: „Decizia nu afectează în nici un fel derularea programului”

CCR a admis joi sesizarea lui Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, și a confirmat existența unui conflict de natură constituțională între Parlament și Guvern legat de Ordonanța de urgență SAFE adoptată de Guvernul Bolojan chiar în ziua demiterii prin moțiune de cenzură.

Prezentăm integral comunicatul CCR:

„Curtea a constatat că Guvernul și-a exercitat competența de a adopta ordonanțe de urgență cu depășirea rolului său constituțional, întrucât ordonanțele adoptate de Guvern după ce acesta a fost demis prin moțiune de cenzură nu se încadrează în competența de îndeplinire numai a actelor necesare pentru administrarea treburilor publice stipulată în art.110 alin.(4) din Constituție. Argumente – Principiul separației și echilibrului puterilor, prevăzut de art.1 alin.(4) din Constituție, impune ca fiecare autoritate să-și exercite atribuțiile sale în limitele stabilite de Constituție. Obligația respectării Constituției și a legilor, consacrată de art.1 alin.(5) din Constituție, se aplică inclusiv atunci când autoritatea apreciază că acțiunea sa ar răspunde unei nevoi publice urgente. – Prin moțiunea de cenzură, Parlamentul și-a exercitat dreptul de a retrage încrederea Guvernului și de a pune capăt mandatului politic al Guvernului, iar adoptarea ulterioară a unei ordonanțe de urgență de către același Guvern înlătură consecința practică a acelei decizii parlamentare. – Loialitatea constituțională în raporturile dintre Guvern și Parlament presupune ca Guvernul să recunoască efectul votului de cenzură asupra propriului mandat. A accepta contrariul ar permite ca un Guvern demis să stabilească, printr-o apreciere proprie a urgenței, durata efectivă a competenței sale de legiferare. Or, tocmai Parlamentul este autoritatea care, prin retragerea încrederii, a încheiat mandatul politic în cadrul căruia acea competență putea fi exercitată. – Curtea a reținut și că posibilitatea acordată Guvernului de a asigura continuitatea până la instalarea unui Guvern cu puteri depline nu echivalează cu prelungirea mandatului politic în forma sa anterioară, întrucât Constituția distinge între Guvernul care exercită mandatul întemeiat pe încrederea Parlamentului și Guvernul care, după încetarea acelui mandat, asigură administrarea treburilor publice până la învestirea succesorului său. A accepta o teză contrară, ar însemna că Parlamentul nu mai exercită controlul asupra Guvernului, ci că Guvernul este cel care controlează puterea legiuitoare. Decizia este definitivă și general obligatorie.”

Radu Miruță, fost ministru al Apărării: „Decizia nu afectează în nici un fel derularea programului”, sesizarea a fost doar un exercițiu de imagine

OUG nr. 38/2026 (publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2026), deși a fost numită Ordonanța SAFE, conține câteva prevederi la acest program și mai multe măsuri fiscale și referitoare la anumite termene PNRR.

„Această ordonanță nu are, în principal, legătură cu SAFE. Era ultima ordonanță de urgență din ziua în care a trecut moțiunea. Era vorba despre drepturi ale persoanelor persecutate politic, de angajări temporare pe timp de vară la diverse entități și la Ministerul Apărării. Bucata care ar fi putut avea legătură cu o parte din SAFE era de un mecanism de culoare de expropriere, unde este cazul, în industria națională de apărare. Ceea ce gestionează și reglementează mecanismul SAFE nu este această Ordonanță 38, ci Ordonanța 62 din 2025, care este perfect constituțională și în baza căreia s-au derulat toate interacțiunile de până acum”, a declarat fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, la Europa FM, imediat după anunțarea deciziei CCR.

Ordonanța 62/2025 a fost deja aprobată de Parlament ca Legea SAFE și a fost declarată constituțională de către CCR.

Conținutul și traseul „Ordonanței SAFE”

Ea a avut un traseu procedural atipic:

proiectul a fost aprobat de fostul Guvern condus de Ilie Bolojan pe 5 mai, cu 12 articole adăugate chiar înainte de votul pe moțiunea de cenzură

forma extinsă a proiectului a fost trimisă la Consiliul Legislativ, care a dat aviz negativ (aviz pur consultativ)

OUG a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai, la 3 zile după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu articolele adăugate

Sorin Grindeanu a solicitat Curții Constituționale să constate existența conflictului și să stabilească măsurile necesare pentru „restabilirea ordinii constituționale”.

Argumentele președintelui Camerei Deputaților

În sesizarea transmisă CCR, președintele Camerei Deputaților a explicat că Executivul a încălcat Constituția prin adoptarea și publicarea OUG nr. 38/2026 după ce își pierduse sprijinul parlamentar în urma moțiunii de cenzură din 5 mai 2026.

Adoptarea a avut însă loc pe 4 mai și doar publicarea în Monitorul Oficial a fost ulterioară demiterii.

„Conflictul juridic de natură constituțională este generat de două conduite neconstituționale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea și transmiterea spre publicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moțiune de cenzură (…), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial (…) de un Guvern care (…) nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată”, se arată în sesizare.

Grindeanu mai acuza că Executivul a intervenit prin ordonanță asupra unor reglementări care se aflau deja în procedură parlamentară.

Potrivit sesizării, Guvernul s-a transformat astfel „dintr-un legiuitor delegat (…) într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul”, încălcând obligația de loialitate constituțională față de unica autoritate legiuitoare a țării.

Acuzații privind modificarea proiectului în ziua moțiunii

Un alt argument invocat de președintele Camerei Deputaților este că proiectul ordonanței ar fi fost modificat chiar în dimineața zilei în care Parlamentul a votat moțiunea de cenzură.

„Din analiza cronologiei procedurale și din conținutul actelor normative implicate reiese că Guvernul a procedat la extinderea substanțială a proiectului inițial (…) în dimineața zilei de 5 mai (…) prin adăugarea a 12 articole noi”, se afirmă în document.

Grindeanu citează inclusiv expunerea de motive a legii de aprobare a ordonanței, care ar recunoaște motivul acestor modificări:

„Completările aduse în ședința de Guvern Ordonanței de urgență au fost motivate de importanța și urgența reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moțiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului.”

În opinia lui Grindeanu, acest lucru demonstrează că Guvernul a încercat să adopte rapid măsuri legislative înainte de pierderea mandatului.

„Prin conduita sa, Guvernul nu doar că intervine într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, ci anticipează și substituie rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul deliberativ al Parlamentului și afectând echilibrul constituțional dintre puterile statului”, se mai arată în sesizare.

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