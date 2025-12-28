CCR a amânat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților – Judecătorii numiți de PSD au boicotat cvorumul – Curtea se va reuni în ședință luni, 29 decembrie

Curtea Constituțională a României a amânat din nou duminică, pentru luni, 29 decembrie, pronunțarea deciziei pe constituționalitatea legii de reformare a pensiilor magistraților. De bifarea acestui jalon din PNRR depind 231 de milioane de dolari.

Conform unor surse citate de Digi24, amânarea este rezultatul lipsei de cvorum, după ce judecătorii susținuți de PSD Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga au ieșit din sală.

Curtea Constituțională a anunțat duminică, într-un comunicat, că „a decis continuarea deliberărilor în data de 29 decembrie 2025, ora 10:00, în cazul obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție, constatând lipsa cvorumului în cadrul ședinței de deliberare intervenită în data de 28 decembrie 2025”.

Ședința CCR de duminică a început la ora 13:00. După aproximativ o oră, judecătorii au suspendat dezbaterea pentru a lua o pauză. Aceștia au revenit în sală și au reluat ședința, însă la scurt timp cei 4 judecători susținuți de PSD au ieșit din sala de ședință și nu s-au mai întors, conform Digi24. Pentru pronunțare este nevoie de minimum 6 judecători în sală.

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost judecător la CCR, a declarat la Antena 3 că amânarea deciziei privind reforma pensiilor speciale este o manevră „strategică”. Acesta a susținut că absența celor patru judecători de la ședință a fost singura modalitate prin care s-a putut bloca o majoritate deja prefigurată.

Ce se întâmplă cu cele 231 de milioane euro, Jalonul 215 din PNRR

CCR trebuie să se pronunțe pe sesizarea Înaltei Curția de Casație și Justiție (ICCJ), o sesizare depusă după ce Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au votat cu unanimitatea celor 102 judecători prezenți, contestarea constituționalității noului regim de pensionare a magistraților.

Reamintim că proiectul de lege, care a făcut parte, inițial, din al doilea pachet de măsuri pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea, a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie instanţa a stabilit că este neconstiţuţional, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.

Reamintim că România trebuia să adopte până pe 28 noiembrie Jalonul 215 din PNRR, adică aceste modificări la regimul pensiilor magistraților, pentru a nu pierde 231 de milioane de euro, suma corespunzătoare reformei.

Proiectul legii privind pensiile magistraților prevede un cuantum al pensiei la echivalentul a 70% din netul ultimei indemnizației și o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare de 65 de ani.

