CCR amână din nou decizia privind Odronanța SAFE pentru care a făcut sesizare Sorin Grindeanu. Pronunțarea, pe 23 septembrie

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat miercuri, pentru 23 septembrie, pronunțarea asupra sesizării depuse de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care reclamă existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu adoptarea Ordonanței de urgență nr. 38/2026 privind Programul SAFE (de înarmare și dezvoltare aindustriei de apărare).

Cazul este analizat de CCR pe fondul crizei politice declanșate de căderea Guvernului prin moțiune de cenzură, în urma căreia Executivul a rămas în funcție cu atribuții limitate până la învestirea unui nou cabinet.

De cealaltă parte, blocajul politic persistă, în condițiile în care partidele nu au ajuns încă la un acord privind formarea unei noi majorități și a unui nou Guvern.

Este a doua oară când judecătorii constituționali amână dezbaterile în acest dosar. O decizie rapidă ar fi clarificat dacă Guvernul a acționat în limitele competențelor sale după adoptarea moțiunii de cenzură și ar fi eliminat incertitudinile juridice din jurul ordonanței SAFE.

Grindeanu: Guvernul nu mai avea dreptul să emită ordonanțe de urgență

Sorin Grindeanu solicită Curții Constituționale să constate existența conflictului și să stabilească măsurile necesare pentru „restabilirea ordinii constituționale”.

În sesizarea transmisă CCR, președintele Camerei Deputaților susține că Executivul a încălcat Constituția prin adoptarea și publicarea OUG nr. 38/2026 după ce își pierduse sprijinul parlamentar în urma moțiunii de cenzură din 5 mai 2026.

„Conflictul juridic de natură constituțională este generat de două conduite neconstituționale distincte, dar convergente prin efectele lor, ale Guvernului României: adoptarea și transmiterea spre publicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2026 după retragerea încrederii Parlamentului prin moțiune de cenzură (…), respectiv publicarea sa în Monitorul Oficial (…) de un Guvern care (…) nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată”, se arată în sesizare.

Grindeanu mai susține că Executivul a intervenit prin ordonanță asupra unor reglementări care se aflau deja în procedură parlamentară.

Potrivit sesizării, Guvernul s-a transformat astfel „dintr-un legiuitor delegat (…) într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul”, încălcând obligația de loialitate constituțională față de unica autoritate legiuitoare a țării.

Acuzații privind modificarea proiectului în ziua moțiunii

Un alt argument invocat de președintele Camerei Deputaților este că proiectul ordonanței ar fi fost modificat chiar în dimineața zilei în care Parlamentul a votat moțiunea de cenzură.

„Din analiza cronologiei procedurale și din conținutul actelor normative implicate reiese că Guvernul a procedat la extinderea substanțială a proiectului inițial (…) în dimineața zilei de 5 mai (…) prin adăugarea a 12 articole noi”, se afirmă în document.

Grindeanu citează inclusiv expunerea de motive a legii de aprobare a ordonanței, care ar recunoaște motivul acestor modificări:

„Completările aduse în ședința de Guvern Ordonanței de urgență au fost motivate de importanța și urgența reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moțiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poată emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului.”

În opinia lui Grindeanu, acest lucru demonstrează că Guvernul a încercat să adopte rapid măsuri legislative înainte de pierderea mandatului.

„Prin conduita sa, Guvernul nu doar că intervine într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, ci anticipează și substituie rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul deliberativ al Parlamentului și afectând echilibrul constituțional dintre puterile statului”, se mai arată în sesizare.

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