Miză de un miliard de euro: CCR respinge cererea premierului Bolojan privind plata restanţelor salariale pe care magistrații și le-au câștigat în Justiție

Curtea Constituţională a respins, miercuri, ca inadmisibilă, cererea premierului interimar Ilie Bolojan pentru soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională dintre Guvern şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), în privinţa plăţii restanţelor salariale ale magistraţilor.

Restanțele salariale provin din majorarea pe care unii magistrați și-au câștigat-o în Justiție, prin decizii judecătorești.

Procesul cu miză de peste un miliard de euro va continua, așadar.

Reamintim că pe 5 mai, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis cererea ÎCCJ privind obligarea Executivului de a achita banii, însă Guvernul şi Ministerul Finanţelor au făcut recurs la instanţa supremă, care a amânat de mai multe ori decizia, următorul termen stabilit fiind joi, 8 octombrie 2026.

Argumentele premierului Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a sesizat CCR afirmând că puterea judecătorească „nu are legitimitatea şi nici competenţa tehnică” de a stabili cum se distribuie banii dintr-un buget general consolidat. „În acest moment, puterea judecătorească nu are nici competenţa tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector. E vorba de plata restanţelor salariale din zona de justiţie. Instanţa perturbă direct echilibrul bugetar naţional, act ce reprezintă o ingerinţă directă în activitatea executivă a statului”, afirma Ilie Bolojan.

Conform Legii 500/2002 privind finanţele publice, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare şi alocarea sumelor din Fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive şi suverane ale puterii executive şi legislative.

Cronologia acestei controverse cu miză de 1 mld. euro

La sfârşitul lunii martie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a anunţat că a formulat plângere prealabilă la adresa Guvernului şi a Ministerului Finanţelor pentru refuzul de a asigura fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptăţite.

ÎCCJ preciza că, în caz de nesoluţionare favorabilă a plângerii prealabile, ar putea sesiza instanţa de contencios administrativ.

ÎCCJ a sesizat Curtea de Apel Bucureşti solicitând obligarea Guvernului să achite 4,8 miliarde de lei, sume reprezentând restanţe salariale câştigate prin procese sau penalităţi la aceste restanţe. Magistraţii CAB au admis cererea ÎCCJ în 5 mai, însă Guvernul şi Ministerul Finanţelor au făcut recurs la instanţa supremă, care a amânat de mai multe ori decizia, următorul termen stabilit fiind 8 octombrie 2026.

Mecanismul prin care magistrații și-au majorat veniturile prin decizii judecătorești

Aceste restanțe salariale sunt drepturi obținute de magistrați, în instanțe. Totul a pornit de la valoarea de referință sectorială (VRS), un indicator folosit în calculul salariului angajaților din justiție. Salariile unor magistrați au fost calculate în baza unui VRS de 605 lei, iar în cazul altora, de 484 de lei. Pentru că unii magistrați primeau salarii mai mari, iar alții mai mici, cei cu salarii mai mici au dat în judecată statul pentru a se aplica același nivel al indicatorului VRS tuturor.

S-a ales cel mai ridicat nivel și astfel, conform ICCJ, în câțiva ani au fost aproximativ 20.000 de procese câștigate în care s-au cerut veniturile majorate la valoarea maximă a VRS, la intervale regulate.

În 2023, Înalta Curte și Parchetul General au decis ca salariile judecătorilor și procurorilor să crească retroactiv, pentru ultimii cinci ani (perioada 2018 – 2023).

Categoriile de salariați din justiție care au inițiat procese pentru drepturi salariale: judecători, procurori, magistrați, asistenți ai magistraților, grefieri, personal auxiliar din instanțe și parchete, consilieri de probațiune și chiar angajați IT din instanțe și parchete.

Guvernul a decis plata eșalonată, dar tranșa corespunzătoare pentru 2026, în valoare de peste un miliard de lei, a fost anulată după aprobarea bugetului, pentru a plăti costurile pachetului social impus de PSD în coaliție, înainte de a vota moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan și a se retrage din executiv.

(Citește și: Salariile obținute în Justiție de magistrați / Curtea Supremă neagă dreptul Guvernului Bolojan de a sesiza CCR: „Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuţiilor constituţionale”)

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