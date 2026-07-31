CBRE: Livrările de spații industriale și logistice din România s-au dublat în S1 2026

Livrările de spații industriale și logistice din România sunt estimate la aproximativ 653.000 de metri pătrați în 2026, aproape dublu față de anul precedent, potrivit unei analize CBRE România.

În primul semestru din 2026 au fost livrați 333.000 de metri pătrați de spații industriale și logistice, iar pentru a doua jumătate a anului sunt programați încă aproximativ 321.000 de metri pătrați.

CBRE explică această evoluție prin dezvoltarea infrastructurii rutiere și extinderea coridoarelor de transport, care facilitează investițiile în zone care anterior erau mai puțin atractive pentru dezvoltatorii de spații logistice.

Stocul modern de spații industriale și logistice din România a ajuns, la sfârșitul primului semestru, la aproximativ 8,51 milioane de metri pătrați, aproape jumătate fiind concentrat în București.

Activitatea de închiriere a însumat 458.000 de metri pătrați în primele șase luni ale anului. Aproximativ 60% din acest volum a reprezentat contracte noi, în timp ce restul a fost format din renegocieri și prelungiri ale contractelor existente.

Capitala a concentrat peste jumătate din cererea de spații industriale și logistice, urmată de regiunile Vest și Nord-Vest. Cele mai active sectoare au fost logistica și producția.

Chiria de referință pentru spațiile industriale s-a menținut la 4,75 euro/mp/lună, iar rata de neocupare a fost de aproximativ 6%.

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