CATL susține că noua sa baterie, 5C pentru vehicule electrice, are o încărcare completă în 12 minute și durată de viață de peste 1,8 mil. km

Cel mai mare producător de baterii din lume, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), a prezentat noua sa baterie pentru vehicule electrice (EV), denumită 5C, despre care susține că poate fi încărcată complet în aproximativ 12 minute, păstrând totodată cel puțin 80% din capacitate pe întreaga durată de viață a vehiculului, ceea ce echivalează cu peste 1,8 milioane kilometri de utilizare înainte de scăderea semnificativă a performanței, transmite publicația interestingengineering.com.

Bateria Shenxing 4C (foto) a fost lansată în 2023. Aceasta poate fi încărcată de la 0 la 80% în 15 minute. În cazul bateriei 5C, inginerii CATL au crescut viteza de încărcare fără a compromite durata de viață a celulelor, o provocare majoră în industria vehiculelor electrice, unde încărcările rapide sunt adesea asociate cu uzură accelerată.

Compania susține că tehnologia 5C permite încărcarea bateriilor atât de rapid încât un pachet de 80 kWh ar putea primi teoretic 400 kW, reducând timpul de reîncărcare la nivelul unei opriri obișnuite la benzinărie.

Potrivit CATL, bateria a fost testată atât în condiții standard, cât și în condiții extreme. În medii normale, la temperaturi de aproximativ 20°C, bateria a păstrat cel puțin 80% din capacitatea inițială după 3.000 de cicluri complete de încărcare și descărcare, ceea ce se traduce în aproape 1,5 milioane kilometri de condus. În testele realizate la temperaturi ridicate, comparabile cu verile fierbinți din Dubai, bateria a păstrat 80% din capacitate după 1.400 de cicluri, echivalentul a aproximativ 800.000 kilometri de utilizare. Deși acest număr este mai mic decât cel obținut la temperaturi moderate, performanța rămâne semnificativ mai bună decât cea a majorității bateriilor EV disponibile în prezent pe piață.

Inovația 5C

Performanța ridicată a bateriei 5C se datorează mai multor inovații la nivel de materiale și design.

Catodul folosește un strat protector special, conceput să reducă degradarea și să prevină pierderea ionilor metalici în timpul încărcării rapide. Electrolitul conține un aditiv care detectează micro-crăpături și le sigilează automat, prevenind pierderea litiului activ și încetinind degradarea pe termen lung. Separatorul are un strat sensibil la temperatură, care reduce mișcarea ionilor în zonele fierbinți, prevenind reacțiile runaway și stabilizând celula în timpul încărcărilor agresive.

Designul pachetului de baterii a fost și el optimizat: sistemul de răcire monitorizează constant temperatura fiecărei celule și direcționează lichidul de răcire către zonele mai fierbinți, menținând uniformitatea temperaturii și extinzând astfel durata de viață a întregului pachet.

Această tehnologie este deosebit de utilă pentru utilizatorii grei, precum camioane, taxiuri și flote de ride-hailing, care necesită timpi rapizi de reîncărcare și intervale mai lungi între înlocuirea bateriilor.

CATL a semnat recent un acord cu producătorul auto chinez NIO pentru livrarea acestor baterii cu durată de viață extinsă. Companiile încearcă să dezvolte un standard național pentru EV, care să impună o garanție de 15 ani pentru baterii, garantând păstrarea a cel puțin 85% din capacitate.

Această inițiativă ar putea sprijini și piața vehiculelor electrice second-hand, unde durata de viață a bateriei a fost până acum principalul obstacol pentru cumpărători.

