Câți barili de petrol consumă zilnic centrele de date pentru inteligența artificială?

În 2017, se consuma echivalentul a aproximativ 20 de barili de petrol pentru a mina un bitcoin. În prezent cantitatea de energie necesară pentru un bitcoin a ajuns la aproape 500 barili echivalent petrol.

În acest an, în funcție de modelul de aproximare folosit, rețeaua de mineri Bitcoin consumă între 138 și 175 TWh pe an. De la ultima înjumătățire a numărului de monede virtuale, cu această cantitate de energie se minează aproximativ 164.000 de bitcoin anual.

Însă adevărata provocare apare când vine vorba de inteligența artificială. Conform Agenției Internaționale pentru Energie, în 2024 centrele date destinate antrenării modelelor de inteligență artificială au consumat 415 TWh.

Această înseamnă că în fiecare zi din 2024 s-au consumat 670.000 barili echivalent petrol, doar pentru a menține serverele în funcțiune.

Până în 2030, AIE se așteaptă ca această cantitate de energie care va fi consumată de IA să se dubleze până la 945 TWh, echivalentul a 1,5 milioane barili echivalent petrol pe zi.

Aceasta este producția zilnică de petrol a unei țări producătoare de dimensiuni medii, necesară pentru a antrena modelele de IA. Iar rețeaua de transport a energiei electrice nu este pregătită pentru acest salt de consum.

Rețelele electrice au fost construită pentru o lume în care cererea de energie electrică creștea cu 1-2% pe an, așa cum era de așteptat, cu decenii în urmă.

Berkeley Lab a descoperit recent că peste 70% din cererile de interconectare la rețea din Statele Unite sunt în cele din urmă retrase, deoarece rețeaua pur și simplu nu are capacitatea necesară.

Acesta este noul blocaj. Și este o problemă mult mai mare decât a fost vreodată deficitul de cipuri.

Infrastructura IA devine o luptă globală pentru putere

Companiile de tehnologie care dezvoltă în prezent IA se luptă acum pentru același lucru pentru care companiile petroliere au purtat adevărate războaie: securitatea accesului la resursele energetice.

Se estimează că necesarul de capacitate pentru centrele de date globale se va dubla 2030, ajungând la aproape 100 GW noi și investiții de aproape 3 trilioane dolari pentru infrastructură. Însă sursele de alimentare cu energie nu țin pasul cu dezvoltarea centrelor de date.

Timpii de așteptare pentru conectarea la rețeaua de transport energie electrică din piețele importante au ajuns în medie la patru ani. Deficitul de stații de transformare se agravează. Gâtuirile pe principalele rețele de transport energie de pe coridoarele principale ale centrelor de date se înmulțesc.

Companiile de utilități se luptă din ce în ce mai mult să găzduiască campusuri de inteligență artificială hiperscalare care necesită alimentarea cu sute de megawați simultan.

Cei care controlează megawați ieftini și curați vor domina următorul ciclu. Cei care nu dețin acest lucru vor fi prețuiți de fizica însăși. Importanța acestui avantaj devine din ce în ce mai clară pe măsură ce cheltuielile cu inteligența artificială se accelerează în întregul sector tehnologic.

Companii precum Nvidia, Amazon și Meta Platforms contribuie la crearea unui val de investiții în valoare de sute de miliarde de dolari în infrastructura inteligenței artificiale. Dar fiecare cluster nou de antrenament al IA și centru de date hiperscalare depinde în cele din urmă de un singur lucru: accesul la energie fiabilă.

Pe măsură ce industria descoperă că energia electrică devine la fel de critică precum chipurile avansate, deținerea unei infrastructuri energetice scalabile și cu costuri reduse devine unul dintre cele mai valoroase active din economia digitală.

Și toate acestea au făcut ca în Europa, țările nordice, cu energie mai ieftină, precum Norvegia și Finlanda să fie brusc unele dintre cele mai importante piețe de infrastructură pentru inteligență artificială din punct de vedere strategic din lume.

Cititi si: Anthropic suspendă accesul la cele mai recente modele de inteligență artificială în urma unui ordin guvernamental

***