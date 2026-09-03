Cătălin Radu, Bristol Myers Squibb: Diagnosticarea tardivă și accesul întârziat la tratamente moderne amplifică povara asupra pacienților, familiilor și sistemului de sănătate

Cardiomiopatia hipertrofică reprezintă o provocare majoră pentru sistemul de sănătate din România, atât prin diagnosticarea tardivă, cât și prin accesul întârziat la terapii inovatoare.

Impactul acestor boli se extinde asupra pacienților și familiilor, generând stres psihologic, izolare și inechități sociale, existând nevoia de soluții rapide, colaborare între autorități și industrie, precum și politici care să faciliteze accesul la tratament și să reducă decalajul față de standardele europene, consideră Cătălin Radu, directorul general al companiei Bristol Myers Squibb (BMS) România.

Acesta explică de ce diagnosticarea timpurie a cardiomiopatiei hipertrofică ar trebui să fie o prioritate.

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Întrebare: De ce ar trebui să fie cardiomiopatia hipertrofică o prioritate tot mai importantă?

Răspuns: Cardiomiopatia hipertrofică este o boală severă, adesea cu componentă genetică, care poate afecta inclusiv persoane tinere și active. Diagnosticarea tardivă și accesul întârziat la tratamente inovatoare cresc riscul de complicații grave și amplifică povara asupra pacienților, familiilor și sistemului de sănătate. În plus, această afecțiune poate genera anxietate și incertitudine cu privire la evoluția bolii, impactând viața celor afectați. O abordare proactivă și o recunoaștere a importanței cardiomiopatiei hipertrofice în politicile de sănătate publică este vitală pentru reducerea riscului de complicații și îmbunătățirea calității vieții pacienților.

Întrebare: Care este principala problemă pentru pacienții din România?

Răspuns: Principala problemă rămâne accesul lent la medicamente inovatoare. Datele arată că pacienții din România așteaptă ani până când terapiile aprobate la nivel european devin disponibile prin sistemul public de sănătate din România, ceea ce accentuează inechitățile față de restul Europei.

Potrivit datelor din studiul WAIT, doar 28 din cele 168 de medicamente inovatoare aprobate la nivel european în perioada 2021-2024 erau compensate în România la începutul lui 2026, iar timpul mediu de așteptare pentru accesul la aceste tratamente este de 1.110 zile.

Această întârziere poate duce la agravarea stării de sănătate și la pierderea unor șanse importante de recuperare. În multe cazuri, familiile sunt nevoite să suporte costuri suplimentare sau să caute tratament în afara țării, opțiune inaccesibilă pentru majoritatea pacienților.

Întrebare: Cum se concretizează promisiunea Bristol Myers Squibb în cardiomiopatia hipertrofică?

Răspuns: Promisiunea Bristol Myers Squibb se vede în susținerea inițiativelor de conștientizare și advocacy pentru cardiomiopatii, precum campania ”Cardiomiopatia Contează”. Compania își asumă un rol activ în aducerea acestei patologii mai aproape de agenda publică și în susținerea unui dialog real despre acces mai rapid la terapii inovatoare. Prin parteneriate cu organizații de pacienți și medici, Bristol Myers Squibb susține promovarea unor soluții concrete pentru îmbunătățirea managementului acestei boli.

Bristol Myers Squibb investește constant în cercetarea și descoperirea de noi medicamente, susținând pacienții prin programe de donație care oferă acces continuu la tratamente inovatoare. În lipsa unor decizii de rambursare din partea autorităților pentru medicamentele din aceste programe, există riscul ca pacienții care au beneficiat de terapii cu beneficiu clinic demonstrat să rămână fără ele.

Întrebare: Ce ar trebui să urmeze?

Răspuns: Următorul pas este o colaborare mai strânsă între autorități, medici, organizații de pacienți și industrie, astfel încât cardiomiopatia hipertrofică să fie recunoscută ca prioritate și pacienții să poată beneficia mai repede de inovație, diagnostic corect și îngrijire adecvată. Numai printr-o abordare integrată se pot reduce decalajele față de alte țări europene și se poate asigura o viață mai bună pentru pacienții din România.

Notă: Cătălin Radu este directorul general al companiei Bristol Myers Squibb (BMS) România din 2019 și are o experiență de 19 ani în sectorul sănătății și al industriei farmaceutice, atât pe piețele locale, cât și pe cele internaționale.

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