Cătălin Gherghe, coordonatorul lotului olimpic de Matematică al României: Cum găsim și dezvoltăm excelența / Problema pregătirii cadrelor didactice

Identificarea și formarea elevilor care au potențial să facă performanță depinde de calitatea cadrelor didactice, investițiile în formarea acestora fiind insuficientă, este de părere conf. dr. Cătălin Gherghe, decan al Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea București și coordonatorul lotului olimpic de Matematică al României.

„Profesorii, formarea profesorilor. Poți deveni profesor de matematică fără să faci matematică. O să ajungem, glumim, la nivelul Americii. În învățământul gimnazial din America, cam 70-80% dintre cei care predau matematica, nu au făcut matematica vreodată la facultate. Ei bine, această măsură aberantă a acestui pseudo-master didactic este un atentat la siguranța învățământului din România. Din fericire, domnul ministru a răspuns cererilor noastre și deocamdată l-a oprit. Trebuie să fie regândit”, a avertizat coordonatorul lotului olimpic de Matematică al României, în cadrul conferinței ”Capitalul uman: Educația – stringența economiei. Ce livrează sistemul de educație de la școală la universitate – pregătire, adecvare la economie, soluții la problema momentului” organizată marți de CursdeGuvernare.ro .

El a atras atenția că în România poți deveni profesor de matematică fără să faci matematică. Gherghe a criticat totodată masterul-didactic introdus recent în universități și suspendat ulterior de Ministerul Educației, la care au ajuns să se înscrie profesori ai universităților care îl organizau datorită burselor foarte mari care se acordau.

Decanul Facultății de Matematică și Informatică a avertizat că matematica a cam fost scoasă de la liceele pedagogice.

„Un învățător care se pregătește la liceele pedagogice nu mai face matematică în clasele a XI-a și a XII-a. Nu este în regulă. Un învățător va preda română și matematică. Știa Ion Creangă matematică? Are poate cea mai frumoasă problemă de matematică, aceea cu cinci pâini. Deci prima problemă, ne trebuie învățători foarte buni”, a mai declarat el.

