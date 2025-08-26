Cât este pensia minimă garantată și cine are dreptul la ea

În acest articol vom detalia cât este pensia minimă garantată în România, denumită și indemnizația socială pentru pensionari.

Cât este pensia minimă garantată în România

La ora actuală, pensia minimă garantată în România este de 1.281 de lei. Cuantumul său este stabilit prin lege.

Ce este pensia minimă garantată

Pensia minimă garantată li se cuvine pensionarilor ale căror venituri din pensii sunt mai mici decât pragul de 1.281 de lei. Practic, statul îi ajută pe pensionarii ale căror venituri din pensii nu ajung la 1.281 de lei, completând diferența până se ajunge la acest prag.

De exemplu, dacă un pensionar are o pensie de 1.000 de lei (din contribuțiile plătite de-a lungul vieții), el va primi lunar din partea statului 281 de lei pentru a ajunge la nivelul minim garantat de 1.281 de lei.

Așadar, pensia minimă garantată are rolul de a le asigură un venit minim pesionarilor care au pensii sub acest nivel.

Cine poate beneficia de pensia minimă garantată

Revenind la cât este pensia minimă garantată în România, trebuie spus că, pentru a beneficia de aceasta, este necesar ca o persoană să fi contribuit măcar 15 ani la pensie (să fi plătit contribuția de asigurări sociale), adică să aibă stagiul minim de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Astfel, Ordonanța de urgență nr. 6 din 2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari prevede că beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii și pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul în România, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în plată, se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari.

Cât este pensia minimă garantată în prezent

Suma primită de pensionari sub formă de beneficiu social se determină ca diferență între nivelul prevăzut de lege pentru indemnizația socială și nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată.

Începând cu anul 2010, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari se stabilește, anual, prin legea bugetului de stat și poate fi doar majorat prin legile de rectificare a bugetului de stat, în raport cu evoluția indicatorilor macroeconomici și cu resursele financiare.

În acest moment, indemnizația socială pentru pensionari este stabilită prin lege la nivelul de 1.281 de lei.

Foto: moritz320 / pixabay.com

Cât este pensia minimă garantată – cazul pensionarilor cu pensii din mai multe sisteme

Diferența dintre indemnizația socială și cuantumul pensiei cuvenit se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv prin bugetele Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și al Serviciului Român de Informații.

Pentru persoanele care beneficiază, prin cumul, de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemnizației sociale pentru pensionari se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri, se arată într-un ghid al de pe site-ul Ministerului Muncii.

Cu alte cuvinte, pentru ca un pensionar să aibă dreptul la indemnizație socială, trebuie ca suma tuturor veniturilor obținute din pensii să nu depășească pragul de 1.281 de lei pe lună.

În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, indemnizația socială pentru pensionari se acordă fiecărui urmaș în parte.

Cât este pensia minimă garantată – exemple

Să mai oferim câteva exemple pentru a înțelege cât este pensia minimă garantată în România și care sunt sumele de bani pe care pensionarii cu venituri mici le pot primi de la stat.

De pildă, dacă un pensionar a lucrat doar 16 ani și a ieșit la pensie cu o indemnizație de doar 900 de lei, el va primi diferența până la 1.281 de lei din partea statului. Lunar, el va primi 381 de lei din partea statului român (de la bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice).

Dacă o persoană a activat în câmpul muncii timp de 20 de ani și are o pensie de 1.100 lei, atunci ea are dreptul să primească de la statul român diferența până la 1.281 de lei, adică 181 de lei pe lună.

Cât este pensia minimă garantată și cine are dreptul la ea

Este important de menționat că doar persoanele care au stagiul minim de cotizare contributiv pot beneficia de pensia minimă garantată.

La ora actuală, stagiul minim de cotizare contributiv în România este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Foto: Alexas_Fotos / moritz320 / pixabay.com

Dacă acest articol despre cât este pensia minimă garantată în România vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Vârsta de pensionare anticipată la femei în România – tabel

Când se egalizează vârsta de pensionare a femeilor cu a bărbaților în România

Pensionarea anticipată în noua lege a pensiilor. Ghid cu exemple

Vârsta de pensionare la femei în România. Ghid cu exemple

Vârsta de pensionare pentru mame în România. Ghid cu 3 exemple

Minim ani lucrați pentru pensie. Cât timp trebuie să contribui

Vârsta de pensionare anticipată la bărbați în România. Ghid cu exemple