Cât a mușcat din consumul gospodăriilor eliminarea plafonului la energie. Facturile la utilități și-au luat și ele partea lor

Măsurile fiscale menite să reducă deficitul bugetar, adoptate la doar o lună după eliminarea plafonării prețului la energia electrică, afectează puternic partea de consum efectiv a gospodăriilor populației. Odată motorul creșterii economice, în ultimele două trimestru ale anului, consumul privat va fi mai degrabă o frână pentru evoluția PIB.

Pentru trimestrul al doilea din acest an, conform datelor comunicate de INS, valoarea nominală a PIB în prețuri curente a fost de 88,7 miliarde euro. Din această sumă, consumul final al gospodăriilor a fost de 57,4 miliarde euro.

Avansul PIB în T2/2025 de 1,2% a fost sprijinit și de creșterea consumului gospodăriilor, de la 56,8 mld euro la 57,4 mld euro.

Liberalizarea de la 1 iulie – începutul celui de al treilea trimestru – a prețului la energie electrică prin eliminarea plafonării, a dus la o scumpire a facturilor la electricitate de 63%. Aceasta a mutat din coșul de consum de la cheltuielile gospodăriilor cu alimentele, produsele nealimentare, servicii, suma de 1,7 miliarde euro doar spre plata facturilor majorate cu energia electrică.

De remarcat că avansul nominal al consumului în T2 a fost de doar 0,6 miliarde lei, aproape de trei ori mai mic decât cheltuielile suplimentare generate de scumpirea energiei electrice.

O altă sursă de scădere a consumului în T3 este și scăderea salariului mediu net în luna august față de iulie cu 2,4% sau cu 130 lei până la 5.387 lei.

Dacă raportarea se face la bugetul mediu al unei gospodării, ponderea facturilor la utilități este mai mare în totalul cheltuielilor medii lunare, scumpirea cu 63% a energiei electrice resimțindu-se în cheltuielile de consum în trimestrul al treilea.

Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în trimestrul II 2024, de 6.920 lei pe o gospodărie (2.760 lei pe o persoană) şi au reprezentat 84,3% din veniturile totale, în creştere cu 77 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul I 2024. Din acestea, cheltuielile bănești de consum au fost de 4.142 lei lunar pe o gospodărie, reprezentând 60% din totalul cheltuielilor medii.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum, utilitățile sunt pe locul doi – cheltuielile lunare destinate pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili, în valoare de 530 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 12,8%.

În trimestrul al treilea, prețurile utilităților, care includ și energia electrică au crescut în medie cu 34%, comparativ T2/2025, ceea ar ridica la 710 lei cheltuielile cu facturile pentru plata întreținerii și ar duce ponderea acestora în totalul cheltuielilor de consum la 17%.

