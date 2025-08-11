Câștigurile companiilor europene rămân în urmă față de cele americane, pe măsură ce războiul comercial frânează redresarea pieței

Companiile europene rămân în urmă față de rivalele lor din SUA în ceea ce privește câștigurile din al doilea trimestru, pe fondul impactului războiului comercial al președintelui Donald Trump, care frustrează investitorii ce mizaseră puternic pe o redresare a piețelor de acțiuni din regiune, potrivit Financial Times.

Cu mai mult de jumătate dintre companiile din indicele Stoxx Europe 600 care și-au raportat rezultatele, indicele este pe cale să înregistreze o creștere zero a câștigurilor față de anul trecut, potrivit Bank of America, ceea ce diminuează optimismul privind o revenire a piețelor de capital din regiune.

Prin contrast, companiile din indicele S&P 500 sunt pe cale să înregistreze o creștere medie anuală a câștigurilor de 9%, conform BofA, impulsionată în mare parte de rezultatele solide ale giganților tehnologici din Silicon Valley și ale băncilor de pe Wall Street.

„La începutul acestui an, exista această schimbare de narațiune potrivit căreia SUA își vor pierde statutul de țară excepțională, iar restul lumii va recupera decalajul. Dar realitatea este că trebuie să susții acest lucru cu câștiguri, profituri și creștere economică. Ai nevoie ca marile corporații să livreze — iar Europa are dificultăți în a avea astfel de lideri”, a comentat Grant Bowers, vicepreședinte senior la compania de investiții Franklin Templeton.

S&P 500 este pe cale să înregistreze unul dintre cele mai mari numere de rezultate peste așteptări din ultimii 25 de ani

În Europa, abia jumătate dintre companiile care și-au raportat rezultatele au depășit așteptările analiștilor, potrivit BofA. S&P 500, pe de altă parte, este pe cale să înregistreze unul dintre cele mai mari numere de rezultate peste așteptări din ultimii 25 de ani — depășit doar în perioada pandemiei de coronavirus, potrivit analiștilor Goldman Sachs.

După ani de subperformanță, acțiunile europene le-au depășit la începutul acestui an pe cele americane, pe măsură ce încrederea de lungă durată a investitorilor în acțiunile americane a fost zdruncinată de politicile imprevizibile ale lui Trump.

Mulți investitori au pariat că pachetul fiscal „cu orice preț” al Germaniei și creșterea masivă a cheltuielilor europene pentru apărare vor determina o creștere prelungită a piețelor de capital din regiune. Un sondaj BofA în rândul managerilor de fond a arătat că alocările către acțiunile din zona euro au crescut la cel mai ridicat nivel din 2021, la începutul acestui an.

Dar această perioadă de supraperformanță a fost de scurtă durată. Rezultatele solide ale marilor companii americane au propulsat din nou acțiunile de pe Wall Street, în ciuda valului de tarife impuse de Trump și a deteriorării datelor economice din SUA. Rezultatele slabe din al doilea trimestru în Europa au întărit percepția tot mai răspândită că raliul bursier al regiunii își pierde avântul.

„Nimeni nu se aștepta la un sezon bun în Europa”, a spus Andreas Bruckner, strateg de investiții la BofA. „Pragul era destul de jos, dar, excluzând sectorul financiar, tot nu l-au atins.”

Companiile care au depășit așteptările au fost recompensate mai puțin decât de obicei, însă cele care au ratat țintele au fost penalizare sever

Având în vedere că estimările analiștilor au fost reduse din cauza războiului comercial, companiile de pe ambele maluri ale Atlanticului care au depășit așteptările au fost recompensate mai puțin decât de obicei în ceea ce privește creșterea prețului acțiunilor. În schimb, companiile care au ratat așteptările au fost penalizate sever, potrivit datelor Goldman Sachs.

Pentru Europa, acest sezon al raportărilor pare o revenire la status quo, spune Bruckner, caracterizat prin „creștere slabă a câștigurilor și subperformanță europeană”.

În timp ce indicele S&P 500 a atins în mod repetat noi recorduri de la așa-numita „zi a eliberării” a lui Trump, pe 2 aprilie, acțiunile europene sunt practic neschimbate, indicele Stoxx Europe 600 neajungând încă la vârful din martie, deși unele sectoare, cum ar fi companiile aeriene, au depășit performanța celor americane în acest an.

Exportatorii au resimțit cel mai puternic dezamăgirea legată de rezultatele europene, constructorii auto având cele mai mari reduceri ale estimărilor pentru câștigurile din 2025 dintre toate sectoarele. Volkswagen, Stellantis și Mercedes-Benz au avertizat cu privire la efectele tarifelor impuse de Trump.

Însă companiile financiare din Europa au continuat să depășească clar așteptările. Rezultatele Deutsche Bank, UBS și BNP Paribas au fost peste prognoze, susținute de performanțe puternice ale diviziilor de tranzacționare.

Creșterea puternică a câștigurilor S&P 500 „este aproape complet alimentată de tehnologie”

Între timp, creșterea puternică a câștigurilor S&P 500 „este aproape complet alimentată de tehnologie”, a declarat Sharon Bell, strateg senior în acțiuni la Goldman Sachs. „Europa aproape că nu are acest dinamism.”

Efectele cursului valutar au fost o frână majoră pentru exportatorii europeni, euro apreciindu-se cu aproximativ 12% față de dolar în acest an, pe măsură ce investitorii au evitat activele americane. Deși acest lucru a fost în beneficiul investitorilor din afara zonei euro care au plasat bani în acțiunile din bloc, o analiză a transcrierilor rezultatelor realizată de Barclays a arătat că peste 80% dintre companiile din Stoxx 600 au menționat mișcările valutare ca un factor negativ pentru câștigurile lor.

„Un euro mai puternic a fost un obstacol major pentru companiile europene, deoarece atât de multe dintre ele realizează venituri în dolari”, a spus Bell, adăugând că aceasta ar putea continua să fie o provocare. „Considerăm că euro poate continua să se aprecieze. Dolarul încă pare supraevaluat.”

Un dolar mai slab a reprezentat un avantaj pentru câștigurile exportatorilor americani atunci când veniturile obținute peste hotare sunt convertite înapoi în dolari.

