Inechități de impozitare apărute prin aplicarea CASS pe indemnizația de creștere a copilului – CC Tax Advisory

Aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% asupra indemnizației pentru creșterea copilului (CIC) generează o inechitate evidentă și contrazice obiectivele declarate de încurajare a natalității, atrage atenția CC Tax Advisory.
„Un venit mai mic (indemnizația minimă CIC) este impozitat cu CASS, în timp ce un venit mai mare (dividende sub plafon) este nesupus CASS. Este o răsturnare de logică fiscală și o sancționare a rolului parental”, se precizează într-un comunicat al CC Tax Advisory.
Exemplu de inechitate gravă, mai ales în contextul crizei demografice:
- Dacă o mamă are venituri din dividende sub 6 salarii minime (adică 24.300 lei/an, ~2.025 lei/lună), nu datorează CASS pentru aceste venituri (sub plafon).
- Aceeași mamă, aflată în concediu de creștere a copilului, cu indemnizația minimă de 19.812 lei/an (~1.651 lei/lună), datorează CASS de 165 lei/lună (≈ 1.981 lei/an).
„Când statul taxează indemnizația minimă pentru creșterea copilului, dar nu taxează cu CASS dividendele mici, mesajul e pe dos: capitalul e protejat, maternitatea e penalizată. Corecția e simplă și urgentă: zero CASS pe indemnizația de creștere copil sau, cel puțin, credit integral pentru sumele deja reținute”, a declarat Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory, citată în comunicat.
Argumentele ce arată că măsură este greșită, așa cum sunt prezentate de CC Tax Advisory:
- Regresivă social: lovește exact în familiile cu venituri mici și în perioada cu cea mai mare presiune de cheltuieli (0–2 ani).
- Contradictorie cu politica demografică: semnalizează că maternitatea e taxată, în timp ce alte forme de venit sunt protejate de CASS sub plafon.
- Incoerență normativă: maternitatea (126 zile) are alt regim (fără CASS 10%), dari mediat după aceea, CIC devine purtător de CASS – o discontinuitate greu de explicat publicului.
- Impact real la net: la indemnizația minimă, CASS reținut anual (~1.981 lei) echivalează cu peste o lună de indemnizație pierdută din bugetul familiei, în fiecare an de CIC.
Propuneri CC Tax Advisory
- 1. Excludere explicită de la CASS pentru indemnizația CIC (revenire la scutire).
- 2. credit fiscal integral pentru CASS reținută din indemnizația CIC (compensare automată în anul următor).
- 3. Implementare administrativă simplă: modificarea rapidă a D112 și regularizarearetroactivă din luna intrării în vigoare, fără birocrație pentru beneficiari.
