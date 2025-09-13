Inechități de impozitare apărute prin aplicarea CASS pe indemnizația de creștere a copilului – CC Tax Advisory

Aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% asupra indemnizației pentru creșterea copilului (CIC) generează o inechitate evidentă și contrazice obiectivele declarate de încurajare a natalității, atrage atenția CC Tax Advisory.

„Un venit mai mic (indemnizația minimă CIC) este impozitat cu CASS, în timp ce un venit mai mare (dividende sub plafon) este nesupus CASS. Este o răsturnare de logică fiscală și o sancționare a rolului parental”, se precizează într-un comunicat al CC Tax Advisory.

Exemplu de inechitate gravă, mai ales în contextul crizei demografice:

Dacă o mamă are venituri din dividende sub 6 salarii minime (adică 24.300 lei/an, ~2.025 lei/lună), nu datorează CASS pentru aceste venituri (sub plafon).

Aceeași mamă, aflată în concediu de creștere a copilului, cu indemnizația minimă de 19.812 lei/an (~1.651 lei/lună), datorează CASS de 165 lei/lună (≈ 1.981 lei/an).

„Când statul taxează indemnizația minimă pentru creșterea copilului, dar nu taxează cu CASS dividendele mici, mesajul e pe dos: capitalul e protejat, maternitatea e penalizată. Corecția e simplă și urgentă: zero CASS pe indemnizația de creștere copil sau, cel puțin, credit integral pentru sumele deja reținute”, a declarat Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory, citată în comunicat.

Argumentele ce arată că măsură este greșită, așa cum sunt prezentate de CC Tax Advisory:

Regresivă social: lovește exact în familiile cu venituri mici și în perioada cu cea mai mare presiune de cheltuieli (0–2 ani).

Contradictorie cu politica demografică: semnalizează că maternitatea e taxată, în timp ce alte forme de venit sunt protejate de CASS sub plafon.

Incoerență normativă: maternitatea (126 zile) are alt regim (fără CASS 10%), dari mediat după aceea, CIC devine purtător de CASS – o discontinuitate greu de explicat publicului.

Impact real la net: la indemnizația minimă, CASS reținut anual (~1.981 lei) echivalează cu peste o lună de indemnizație pierdută din bugetul familiei, în fiecare an de CIC.

Propuneri CC Tax Advisory

1. Excludere explicită de la CASS pentru indemnizația CIC (revenire la scutire).

2. credit fiscal integral pentru CASS reținută din indemnizația CIC (compensare automată în anul următor).

3. Implementare administrativă simplă: modificarea rapidă a D112 și regularizarearetroactivă din luna intrării în vigoare, fără birocrație pentru beneficiari.

