Casa Albă i-a cerut ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze din funcție

Casa Albă i-a cerut ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze, la câteva zile după ce un colaborator al acesteia a făcut publice mesaje din care reieșea că ea îi ceruse 100.000 de dolari pentru a-și achita factura de la American Express înainte de audierea de confirmare din Senat.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, în cadrul primei sale conferințe de presă. „A fost un membru extraordinar al echipei și îi urăm toate cele bune,” a spus aceasta, citată de CBS News.

Măsura vine după ce președintele le-a spus luni jurnaliștilor că „ia în considerare” concedierea lui Guilfoyle, explicând că „nu este mulțumit”.

Omul de afaceri Eric Deters a declarat într-un interviu acordat săptămâna trecută postului CBS News că, în iulie 2025, Guilfoyle i-a cerut să-i transfere 100.000 de dolari în contul ei American Express, pentru ca suma să nu apară în declarațiile sale financiare, în timp ce aștepta confirmarea din partea Senatului.

Deters a caracterizat cererea ei drept „plată pentru acces” și a spus că a solicitat ajutorul lui Guilfoyle pentru a intra în contact cu oficiali ai administrației Trump, inclusiv cu procurorul general și comisarul IRS. Oficialilor de la Casa Albă li s-a comunicat că mesajele text dintre Guilfoyle și Deters sunt autentice, au declarat săptămâna trecută pentru CBS News surse familiarizate cu acest caz.

The Wall Street Journal a fost primul care a relatat despre mesajele text dintre Guilfoyle și Deters.

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Printre dezvăluirile despre Guilfoyle merită amintită în special cea a Wall Street Journal, care a scris că Guilfoyle i-a spus în luna martie ministrului grec al Energiei, în timpul unei cine la Atena, că SUA pot dărâma orice guvern, așa cum urma să se întâmple cu guvernul României în luna mai, dacă nu vor să cumpere gaze lichefiate americane via un intermediar grec. Avocatul ambasadoarei a respins acuzația.

Conform AP, un înalt oficial american a declarat duminică că Trump și Rubio sunt „extrem de supărați” de comportamentul lui Guilfoyle și că vor decide probabil ce măsuri să ia în această săptămână, după sărbătoarea oficială de luni, Ziua lui Columb (Columbus Day).

Oficialul american, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre deliberările interne, a spus că Rubio a fost deosebit de furios, nu în ultimul rând pentru că a vizitat Atena chiar săptămâna trecută și a trebuit să răspundă la mai multe întrebări despre comportamentul lui Guilfoyle și acuzațiile din presă. Ea a participat la majoritatea, dacă nu chiar la toate, evenimentelor lui Rubio, în timp ce acuzațiile și relatările WSJ se înmulțeau.

În seria sa de articole, Wall Street Journal a relatat despre comportamentul discutabil al lui Guilfoyle, inclusiv acea amenințare la adresa ministrului grec al Energiei (țara gazdă), acceptarea de cadouri și servicii necuvenite de la oligarhi și oameni de afaceri greci. Guilfoyle, care a fost logodnica lui Donald Trump Jr. în perioada 2021-2024, ar mai fi promis unui om de afaceri american, înainte de a ajunge ambasadoare, să-și folosească influența în administrație în schimbul plății unei facturi de card de credit de 100.000 de dolari.

Guilfoyle nu a comentat direct aceste informații, dar într-o declarație dată publicității duminică seara, avocații ei au negat că ar fi făcut ceva greșit și au susținut că suma pe care o solicita de la omul de afaceri, donator al lui Donald Trump, reprezenta plata unor servicii, apariții publice și discursuri care au avut loc înainte de numirea ei în funcția de ambasador, care nu fuseseră încă achitate.

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