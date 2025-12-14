Cartel Alfa îi cere premierului printr-o scrisoare deschisă majorarea salariului minim cu cel puțin 300 de lei

Confederația sindicală Cartel Alfa îi cer premierului într-o scrisoare deschisă să mărească salariul minim garantat în plată, de la 4.050 lei la 4.350 lei, și acuză că reducerea deficitului excesiv se face doar prin „sacrificarea cetățenilor și prin protejarea capitalului și a sponsorilor de partid”.

„Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul “salvării țării” sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică cu consecințe pe termen mediu și lung”, precizeaz apelul Alfa.

Sindicaliștii acuză că toate măsurile au afectat până acum populația și au dus la diminuarea drastică a puterii de cumpărare:

creșterea taxelor:

scăderea salariilor;

înghețarea salariilor și a pensiilor în plată;

menținerea inflației ridicate;

lipsa de masuri pentru mentinerea costului.de trai in limite suportabile (energie, locuire, alimente);

prin intenția de înghețare a salariului minim pe economie garantat în plată;

prin blocarea reformei fiscale pentru alinierea la prevederile Cartei sociale europeane si ale Conventiei 102 a Organizației Internaționale a Muncii, documente ratificate de statul român, conform cărora contribuția lucrătorului la totalul cheltuielilor sociale nu trebuie să depășească 50% din acestea, ceea ce nu este cazul în România, unde contribuția lucrătorilor acoperă 83% din necesarul fondului de pensii și 64% din necesarul fondului de sănătate, principalele cheltuieli sociale.

Confederația mai acuză că aceste măsuri sunt luate sub pretextul “salvării țării” și sunt extrem de nocive, întrucât duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică cu consecințe pe termen mediu și lung.

Ei cer măsuri în oglindă și pentru categoriile neafectate până acum, de exemplu reducerea dură a subvențiilor acordate partidelor.

„Continuarea menținerii indemnizațiilor de management sfidătoare la unitățile cu capital majoritar sau integral de stat și a numărului exagerat de mare a membrilor desemnați în Consiliile de administrație, reprezentanți de altfel desemnați de către partide; Vă reamintim că un simplu șef de depozit, garantează cu o cota din venitul său salarial și casa proprie pentru siguranța gestiunii, în timp ce managerii, pentru situația întreprinderilor, nu garantează cu nimic”, mai atrage aten’ia Cartel Alfa.

„Domnule prim-inistru, trebuie să aveți politici echilibrate pentru țară, care să urmărească realizarea justiției sociale, nu măsuri protecționiste pentru grupurile de interese”, mai spune organizația, în finalul apelului.

