Presa franceză: Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. A mandatat BNP Paribas să găsească cumpărător

Grupul francez din retail Carrefour, aflat în România în top 5 după cifra de afaceri și vânzări, intenționează să facă exit din România și a angajat banca de investiții BNP Paribas pentru a testa apetitul cumpărătorilor, scrie publicația franceză L’Informe.

Potrivit sursei citate, Carrefour ar mai vrea să vândă și magazinele și de operațiunile sale din Polonia și Argentina.

De-a lungul timpului au mai existat informații vehiculate pe surse despre un potențial exit din România, ca parte din strategia de eficientizare și regrupare pe piețele ”core” ale grupului. Retailerul este prezent în România din 2001.

Carrefour, în impas strategic. Retailerul e al cincilea din Europa după vânzări, dar își reconfigurează prezența internațională

Analiștii vorbeau despre o posibilă vânzare a magazinelor din piețele europene non-core încă de anul trecut. Financial Times scria în noiembrie 2024 că activele din țări precum Italia, Belgia, România și Polonia ar fi cele mai potrivite pentru o vânzare, dacă retailerul francez ia decizia de a dezinvesti.

Grupul francez este într-un impas strategic pe piețele europene, mai arăta atunci FT, notând că Carrefour tot pierde din cotele de piață în ciuda faptului că au ținut jos prețurile de la raft și au redus din costurile operaționale. În plus, circa jumătate din veniturile globale ale companiei, de 94 miliarde de euro, provin din Franța.

Compania a ieșit în 2019 din China, în 2022 din Taiwan și a anunțat în septembrie intenția de a vinde cele 800 de magazine din Polonia după ce în prima parte a anului a anunțat vânzarea celor aproape 1.200 de magazine din Italia într-o tranzacție de 4,2 miliarde de euro.

Activitatea Carrefour în România. Are peste 17.000 angajați

Pe lângă mandatarea BNP Paribas pentru vânzarea din România, Carrefour a angajat banca de investiții J.P. Morgan pentru procesul de vânzare a operațiunilor sale din Polonia și banca Deutsche Bank pentru cele din Argentina.

În România, compania a raportat o stagnare a vânzărilor în T3 an/an și o creștere de doar 1,9% la nivelul primelor 9 luni față de primele 9 luni din 2024, cu o cifră de afaceri de 12,7 miliarde de lei în 2024 (la care se adaugă alte 3 firme, România Hypermarche, Supeco Investment și Columbus Active cu afaceri de 2 mld. lei). Retailerul a renunțat în ultimul an la mai multe locații, printre care și hypermarket-ul din Sun Plaza din București.

Carrefour are în România peste 450 de magazine în 113 orașe din țară și peste 17.000 angajați și lucrează cu peste 1450 de furnizori locali de produse.

