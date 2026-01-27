Care sunt perioadele necontributive la pensie. Listă cu exemple

În acest ghid vom detalia care sunt perioadele necontributive la pensie și vom explica prin ce anume se diferențiază acestea de perioadele asimilate.

Perioadele necontributive – definiția conform legii

Noua lege a pensiilor (Legea nr. 360 din 2023 privind sistemul public de pensii) definește perioadele necontributive drept perioadele recunoscute ca vechime în muncă sau, după caz, ca stagiu de cotizare, în baza unor acte normative specifice care vizează anumite categorii de persoane. Pentru aceste perioade nu a existat obligația plății contribuțiilor de asigurări sociale, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.

Așadar, în sensul Legii 360/2023, perioadele necontributive nu se referă la perioadele în care o persoană nu a plătit contribuția la pensie deoarece a lucrat „la negru” de exemplu, ci se referă la acele perioade în care, chiar dacă persoana nu a plătit contribuția de asigurări sociale, ea a fost totuși asigurată în sistemul public, iar statul îi recunoaște perioadele necontributive respective ca vechime în muncă sau chiar și ca stagiu de cotizare (situațiile pot varia de la caz la caz).

Aceste perioade necontributive, dar care contează totuși la vechimea în muncă sau ca stagiu de cotizare, sunt perioade recunoscute ca vechime/stagiu prin diverse legi speciale (sectoriale) pentru anumite categorii de persoane, nu pentru întreaga populație.

Perioadele necontributive la pensie vs perioadele asimilate

În contextul discuției despre care sunt perioadele necontributive la pensie trebuie precizat că acestea din urmă nu trebuie confundate cu perioadele asimilate.

Spre deosebire de perioadele necontributive, perioadele asimilate sunt recunoscute prin legea pensiilor pentru populația generală, nu doar prin legi speciale pentru anumite categorii profesionale.

Concret, perioadele asimilate sunt:

-intervalele de timp în care persoana a urmat cursuri universitare, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor;

-perioadele în care a făcut serviciul militar, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

-perioadele în care s-a aflat în concediu pentru incapacitate temporară de muncă din cauza unui accident de muncă sau a unor boli profesionale;

-perioadele în care s-a aflat în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Care sunt perioadele necontributive la pensie – exemple

Spre deosebire de perioadele asimilate, perioadele necontributive sunt perioade recunoscute ca vechime în muncă sau ca stagiu de cotizare în baza unor acte normative specifice care vizează anumite categorii de persoane, pentru care nu a existat obligația plății contribuțiilor de asigurări sociale, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public.

Iată, în continuare, o serie de exemple de perioade necontributive, detaliate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP):

-perioadele recunoscute în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori luate în prizonierat;

-perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată conform Decretului-lege nr.118/1990;

-perioada de vechime în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate conform Decretului-lege nr.51/1990;

-perioadele în care s-a beneficiat de ajutor de şomaj şi/sau de ajutor de integrare profesională, prevăzute de Legea nr. 1/1991, anterior datei de 01.04.2001;

Care sunt perioadele necontributive la pensie – listă

-perioadele în care s-a beneficiat de plăţi compensatorii, anterior datei de 01.04.2001, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 (prin aceasta din urmă s-au oferit plăți compensatorii în urma concedierilor colective);

-perioadele în care s-a beneficiat de venit de completare/plăţi compensatorii, ulterior datei de 01.04.2001, dacă nu se suprapun cu perioade de șomaj sau în care persoana a avut contract de muncă;

-perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupele I și a II-a, respectiv în condiţii deosebite și condiţii speciale de muncă, potrivit art. 13 alin. (4) din Anexa la HG nr. 181/2024, etc.);

Care sunt perioadele necontributive la pensie conform CNPP

-perioada de exil;

-perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată conform Decretului nr. 112/1965 privind drepturile angajaţilor trimişi să lucreze în ţări cu climă greu de suportat;

-alte perioade care au constituit vechime în muncă conform altor actele normative, pentru care nu s-a datorat contribuție de asigurări sociale (spre exemplu: șomajul tehnic acordat conform OUG nr. 28/2009, OUG nr. 4/2010).

Foto: wir_sind_klein / Mohamed_hassan / pixabay.com

