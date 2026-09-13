Capitalul chinez se mută în fabrici: investițiile din România au crescut cu 121% din 2019 încoace – China, pe locul 5 ca număr de firme cu capital străin

Stocul investițiilor străine directe (ISD) provenite din China a ajuns la 1,95 miliarde de euro la finalul anului 2024, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), calculate conform principiului Ultimate Investing Country (UIC — țara de origine finală a capitalului, nu doar țara prin care acesta tranzitează). Cifra este cu 120,8% mai mare decât în 2019, când stocul se situa la 884,9 milioane de euro, arată datele comunicate de banca centrală la solicitarea CursDeGuvernare.ro .

Evoluția anuală a stocului de ISD chinez

An Stoc ISD (mil. euro) Variație anuală 2019 884,9 — 2020 1.110,2 +25,5% 2021 1.420,7 +28,0% 2022 2.035,8 +43,3% 2023 1.954,1 −4,0% 2024 1.954,3 +0,01%

Datele indică patru ani de avans susținut, cu un vârf al ritmului de creștere în 2022 (+43,3% față de 2021, cel mai mare avans anual din intervalul analizat), urmat de o corecție de 4% în 2023 și de o stagnare în 2024 (+0,2 milioane de euro față de anul precedent).

Între 2019 și 2022, stocul ISD chinez a crescut cumulat cu 130,1%, pentru ca ultimii doi ani ai seriei să marcheze un platou în jurul pragului de 1,95 miliarde de euro.

Industria prelucrătoare, motorul aproape exclusiv al creșterii

Datele BNR privind repartizarea pe activități economice arată o concentrare tot mai accentuată a capitalului chinez în industria prelucrătoare.

Ponderea acestui sector în totalul ISD chinez a urcat de la 38,6% în 2019 la 79,7% în 2024, în condițiile în care valoarea absolută a crescut de la 342 la 1,56 miliarde de euro.

An Industria prelucrătoare

(mil. euro) Pondere în total ISD din China 2019 342 38,6% 2020 515 46,4% 2021 1.113 78,3% 2022 1.486 73,0% 2023 1.523 77,9% 2024 1.557 79,7%

În aceeași perioadă, comerțul cu ridicata și cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor) — al doilea sector ca pondere în 2019, cu 20% din total — a scăzut constant, ajungând la doar 5,4% din stocul ISD chinez în 2024 (105 milioane de euro, față de 177 milioane în 2019).

Alte sectoare cu evoluții notabile, conform datelor BNR:

Construcții: de la un stoc nul în 2019-2020, la 125 milioane de euro (6,4% din total) în 2024;

Transport și depozitare: de la 48 milioane de euro (5,4%) în 2019, la 85 milioane de euro (4,4%) în 2024, cu un minim de 35 milioane de euro în 2021;

Tranzacții imobiliare: valori mici și fluctuante, cu un sold negativ de −23 milioane de euro în 2023 (dezinvestiție netă), urmat de o revenire la 50 milioane de euro (2,6% din total) în 2024.

Pentru mai multe sectoare (agricultură, energie electrică, sănătate, activități profesionale/științifice), BNR nu publică valori individuale, acestea fiind marcate drept „confidențiale”, conform art. 36 din Legea nr. 226/2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România. Ponderea acestora în total este însă extrem de redusă.

Investiții chineze în industrie

Investițiile chineze anunțate în România în ultimii ani indică la rândul lor o orientare către producție industrială, în special în sectorul auto, electronică și energie regenerabilă, dar și către preluarea unor capacități industriale existente. Tendința este vizibilă mai ales în vestul țării, unde infrastructura și apropierea de piețele europene favorizează dezvoltarea unor baze de producție regionale.

În 2021, producătorul chinez de controlere electronice Shenzhen Topband a înființat la Timișoara o subsidiară și a anunțat o investiție de aproximativ 30 de milioane de dolari într-o fabrică de 12.000 mp, extensibilă la 25.000 mp, cu o capacitate de până la 9 milioane de piese anual. Planul prevedea 300 de angajări inițiale și aproximativ 1.000 de angajați la capacitate maximă.

În 2023, KSHG Auto Harness, producător chinez de cablaje, a anunțat deschiderea unei linii de producție în județul Hunedoara, cu circa 400 de locuri de muncă, compania urmând să furnizeze componente pentru Grupul Volkswagen. Tot în zona auto, grupul chinez Great Wall Motor și-a creat la Timișoara propria unitate de producție de componente prin Mind Automobile Part România, în colaborare cu producătorul român Elba. Entitatea a fost înființată cu un capital social de aproximativ 2 milioane de euro și este orientată către sisteme de iluminat și alte componente auto.

O altă mișcare importantă a fost preluarea, în 2024, a 50,1% din grupul german Leoni de către compania chineză Luxshare, pentru 205 milioane de euro. Leoni deținea 10 fabrici în România (Arad, Bistrița, Pitești, Beiuș, Luduș, Marghita și Bumbești-Jiu), cu circa 12.000 de angajați, printre clienți numărându-se și Dacia. Printr-o subsidiară din Singapore, Luxshare a preluat separat, pentru 320 de milioane de euro, și divizia Leoni de cabluri auto (Automotive Cable Solutions).

În energie, Dahai Solar a început în 2024 construcția unei fabrici de panouri fotovoltaice în Călărași, investiție estimată la 10 milioane de euro. Fabrica a fost proiectată pentru o capacitate de 2.000 MW pe an și aproximativ 150 de angajați, cu producția destinată pieței europene. Grupul chinez Chint, prin Astronergy, și-a extins de asemenea prezența în România în domeniul fotovoltaic, unde deține proiecte de producție de energie și mai multe entități locale.

Registrul Comerțului: peste 15.000 de firme cu capital chinez (locul 5 ca număr), dar deocamdată concentrare mică de capital (locul 20 ca valoare)

Datele Registrului Comerțului arată că la sfârșitul lunii iulie 2026, în România erau înregistrate circa 15.130 de companii (locul 5 ca număr) cu capital chinez, cu un capital social subscris echivalent cu 1,27 mld. lei, locul 20 ca valoare.

Numărul de societăți a crescut cu aproximativ 18,9% față de iulie 2019, în timp ce capitalul social a crescut cu aproximativ 16,1% – ritm inferior mediei.

Important de notat este însă și faptul că în luna iulie, China a fost pe locul 4 în clasamentul pe țări a investitorilor în societăți cu capital străin nou înființate, după valoarea capitalului subscris – 94 de noi firme (cele mai multe) și 260.000 de lei capital subscris. Pe primele trei locuri au fost Ucraina, Israel și Țările de Jos.

Indicator 31 iulie 2019 31 iulie 2026 Variație Societăți cu capital chinez 12.719 15.127 +18,9% Pondere în total

societăți străine 5,72% 5,21% −0,51 pp Capital social subscris societăți chineze (lei) 1.044,1 mil. 1.268,9 mil. +21,5% Total societăți străine (toate țările) 224.682 266.211 +18,5% Total capital social străin (euro) 48.783,8 mil. 57.226,9 mil. +17,3%

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