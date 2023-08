Capitalizarea Nvidia depășește, în premieră, pragul de 1,2 trilioane de dolari

Acțiunile Nvidia s-au apreciat, producătorul american de cipuri grafice, aflat în fruntea cursei globale pentru inteligența artificială, depășind, în premieră, o capitalizare de piață de 1,2 trilioane de dolari la închiderea tranzacțiilor.

Acțiunile Nvidia au închis sesiunea bursieră cu un câștig de 4,2%, la 487,84 de dolari, preț ce conferă companiei o valoare de piață de 1.204 miliarde de dolari. Indicele S&P 500 s-a apreciat cu 1,45%, în timp ce referința Nasdaq Composite, cu expunere ridicată în sectorul tehnologic, a urcat cu 1,74%.

Săptămâna trecută, acțiunile Nvidia au depășit, pentru prima dată, pragul de 500 de dolari în tranzacțiile intraday, după ce compania a surprins analiștii cu o prognoză de venituri mult peste așteptări, dar s-au retras sub nivelul de 472 de dolari până la închiderea tranzacțiilor. Capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu aproape 1.000 miliarde de dolari în mai puțin de un an, Nvidia adăugând 925 miliarde de dolari în valoare de la minimul din 2022, atins pe 14 octombrie, când acțiunile au închis sub pragul de 113 dolari, potrivit Dow Jones.

Nvidia, care s-a remarcat în cursa industriei tehnologice către calculul cu inteligență artificială, a devenit, în mai, primul producător de cipuri cu o capitalizare de 1 trilion de dolari. De la începutul anului, valoarea acțiunilor a crescut cu aproape 234%, comparativ cu un câștig de 17% pentru S&P 500. Nvidia a fost al doilea cel mai tranzacționat emitent la nivelul S&P 500 marți, cu un rulaj de peste 69 de milioane de acțiuni, fiind depășită doar de Tesla, care a consemnat un volum de 132 de milioane de acțiuni, potrivit MarketWatch.

Încă de la înființare, în 1993, Nvidia s-a concentrat pe procesoarele grafice și a tot investit în sector, insistând pe cip-uri cu performanțe mari, prețuri ridicate și marje serioase de profit.

Trimestrul trecut Nvidia a avut profit de două miliarde dolari, la vânzări de 7,2 miliarde dolari.

În fiecare dintre ultimii doi ani fiscali, Nvidia a avut vânzări de peste 26 miliarde dolari, diferența fiind uriașă față de 2016, când totalul a fost de 5 miliarde dolari. Cea mai mare creștere a fost între 2021 și 2022, aproape zece miliarde dolari.

Compania are peste 26.000 de angajați, dublu față de acum trei ani.

Acțiunile Tesla au urcat cu 7,7%, cel mai mare salt de o zi din ultimele cinci luni, după ce presa a relatat că Tesla va prezenta, în aceste zile, un supercomputer pentru calculul AI, în valoare de 300 de milioane de dolari, care folosește mii de unități de procesare grafică produse de Nvidia. Tot marți, Alphabet a anunțat că cipurile Nvidia de ultimă generație pentru centre de date alimentează Google Cloud Platform și modelul său de limbaj de mari dimensiuni PaxML.

