Capitalizarea Nvidia a depășit PIB-ul Germaniei. Top 5 companii BigTech americane valorează mai mult decât PIB-ul total al Top 5 economii europene

Valoarea de piață a Nvidia (5,7 trilioane de dolari) a depășit PIB-ul Germaniei (5,45 trilioane de dolari). Valoarea combinată a celor mai mari cinci companii americane depășește acum PIB-ul totalal celor mai mari cinci economii ale Europei.

Dimensiunea economică a giganților tehnologici și a multinaționalelor a crescut rapid în ultimii ani. Nvidia a atins o capitalizare de piață de 5,7 trilioane de dolari la mijlocul lunii mai. Compania depășește acum întreaga economie a Germaniei – a treia cea mai mare din lume și cea mai mare din Europa – cu un PIB de 5,45 trilioane de dolari, relatează Euronews.

Nvidia, firma de semiconductori cu sediul în SUA, ale cărei cipuri se folosesc, de la jocuri video la sisteme de inteligență artificială, este cea mai valoroasă companie din lume. După ce a devenit prima companie care a depășit 5 trilioane de dolari (4,38 trilioane de euro) în capitalizare de piață în octombrie 2025, valoarea sa a ajuns la 5,7 trilioane de dolari (4,89 trilioane de euro) la mijlocul lunii mai 2026.

Depășind deja Japonia și Marea Britanie în valoare, aceasta depășește acum și PIB-ul Germaniei estimat pentru 2026, potrivit FMI. FMI prognozează că PIB-ul Germaniei în 2026 va fi de 5,45 trilioane de dolari (4,67 trilioane de euro). SUA rămâne cea mai mare economie din lume, cu 32,38 trilioane de dolari (27,75 trilioane de euro), urmată de China, cu 20,58 trilioane de dolari (17,87 trilioane de euro).

Întrucât Germania este cea mai mare economie a Europei, depășirea capitalizării de piață a Nvidia înseamnă că acum compania este mai mare decât orice economie europeană, inclusiv Marea Britanie (4,26 trilioane de dolari – 3,65 trilioane de euro), Franța (3,6 trilioane de dolari – 3,08 trilioane de euro), Italia (2,74 trilioane de dolari – 2,35 trilioane de euro) și Spania (2,09 trilioane de dolari – 1,79 trilioane de euro).

Giganții tehnologici Alphabet (4,12 trilioane de euro) și Apple (3,75 trilioane de euro) sunt, de asemenea, mai mari decât orice economie europeană, cu excepția Germaniei. Franța (3,08 trilioane de euro) depășește Microsoft (2,61 trilioane de euro) și Amazon (2,46 trilioane de euro) ca valoare în PIB. Cu toate acestea, ambele companii depășesc PIB-ul Italiei (2,35 trilioane de euro).

PIB-ul combinat al celor mai mici 19 economii din UE totalizează 5,02 trilioane de dolari (4,3 trilioane de euro), sumă care se situează sub capitalizarea de piață a Nvidia, de 5,7 trilioane de dolari (4,88 trilioane de euro).

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, s-a alăturat vizitei lui Donald Trump în China. În luna martie, Huang a declarat că cererea în creștere pentru inteligența artificială ar putea duce vânzările Nvidia la 1 trilion de dolari în decurs de doi ani.

Cinci giganți tech din SUA bat marile puteri europene

Capitalizarea bursieră combinată a celor mai mari cinci companii din SUA — Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft și Amazon — se ridică la 20,81 trilioane de dolari (17,84 trilioane de euro). Această valoare depășește PIB-ul total al celor mai mari cinci economii europene — Germania, Regatul Unit, Franța, Italia și Spania — care însumează 18,14 trilioane de dolari (15,55 trilioane de euro).

Nicio companie europeană nu se apropie ca dimensiune de giganții tehnologici americani. Producătorul olandez de cipuri ASML este cea mai bine clasată firmă de pe continent, ocupând locul 21 cu o capitalizare de piață de 610,69 miliarde de dolari (523,66 miliarde de euro).

În top urmează gigantul farmaceutic elvețian Roche, cu o capitalizare de 335,1 miliarde de dolari (287,44 miliarde de euro), și AstraZeneca, cu sediul în Marea Britanie, situată la 286,84 miliarde de dolari (246 miliarde de euro).

Capitalizarea bursieră și PIB-ul măsoară însă lucruri diferite. PIB-ul reflectă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse de o economie într-un an. În schimb, capitalizarea bursieră reprezintă valoarea de piață a capitalului unei companii și reflectă așteptările investitorilor cu privire la câștigurile viitoare și perspectivele sale de creștere. Chiar și așa, cifrele scot în evidență imensele proporții pe care le au aceste companii în prezent, notează EuroNews.com.

