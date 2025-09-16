Claudia Sofianu, AmCham România: ”Avantajul competitiv al capitalului uman calificat din România se erodează spre dispariție” – Atenție mare la abandonul școlar

Percepția AmCham România este că avantajul competitiv al capitalului uman bine-pregătit din România se erodează spre dispariție, a declarat, marți, Claudia Sofianu, AmCham Romania, membru al Consiliului Director, Chair – grupul de lucru pentru piața muncii și Partener EY Romania, în cadrul conferinței ”Capitalul uman: Educația – stringența economiei. Ce livrează sistemul de educație de la școală la universitate – pregătire, adecvare la economie, soluții la problema momentului” organizată de CDG.

”În cadrul AmCham sunt membru în board și mai ales președinte și coordonator al comitetului de piață a muncii și evident colaborăm în strânsă legătură cu platforma de educație, care e un pilon prioritar în comunitatea noastră. Ce încercăm noi să facem este să cuantificăm importanța și carențele sistemului de educație în piața muncii și gap-ul care se vede din perspectiva noastră și a membrilor noștri, ca angajatori. Tema mea este top 3 probleme privind forța de muncă calificată și capitalul uman adecvat și soluțiile. Aș începe prin a le puncta și apoi să dezvoltăm în măsura în care nu au fost dezvoltate.

Erodarea capitalului uman ca avantaj competitiv al României. Aceasta ar fi principala temă de pus pe masă, în opinia noastră. Știm că e complexă, că nu vine doar din calitatea sistemului de educație, dar este ce impactează în momentul de față companiile din ce în ce mai mult”, a spus Claudia Sofianu.

Potrivit acestuia, calitatea capitalului uman și a forței de muncă din România este unul din motivele pentru care companiile străine au investit în România, ”poate chiar cel mai serios”.

Rata abandonului școlar înseamnă 23.000 de copii care în 2024 au părăsit sistemul educațional

”A fost un avantaj competitiv clar, alături de costurile relativ sub control sau echilibrate în comparație cu țările din regiune cu care concuram. Percepția noastră clară este că acest avantaj competitiv se erodează spre dispariție. Adică situația nu este una nici ușor de gestionat și evident vedem că măsuri remediale vor trebui luate în considerare pe termen lung prin acțiuni complexe”, a spus Sofianu.

Oficialul AmCham a spus că a doua provocare este corelarea ofertei educaționale sau din sistemul de învățământ cu nevoile pieței de muncă.

”Este vorba despre comunicarea reală între nevoile sociale și de pregătire a forței de muncă. Domnul ministru Daniel David a abordat în discursul său de început problema, adică ce anume pregătim (pentru piața muncii). O a treia provocare pe care aș puncta-o este disponibilitatea forței de muncă. Aici, bineînțeles, parte dincauze nu sunt în sistemul de educație. Parte sunt în infrastructură, demografie, în atractivitatea orașelor mici și foarte mici sau a mediului rural în a contribui la piața forței de muncă activă. Într-adevăr, diferența și nevoia cea mai mare este în regiunile dezvoltate, peste 70% București, Ilfov, Timiș, Brașov, Cluj, Iași – aici întâmpinăm cele mai mari nevoi deși sunt centre universitare mari. Într-acolo se îndreaptă evident și angajatorii”, a explicat Claudia Sofianu.

Potrivit acesteia, rata ridicată a abandonului școlar din ciclul primar se traduce, la nivel de generație, în 2024, prin părăsirea sistemului educațional de către 23.000 de copii.

”Domnul ministru ne-a dat ocazia să discutăm și să punem pe masă aceste provocări. Am amintit deja, dintre realitățile care afectează semnificativ calitatea capitalului uman, rata abandonului școlar în ciclul primar și aici organizația noastră a făcut în colaborare cu Universitatea București un raport relevant. Vreau doar să punctez aspectul cel mai șocant: la nivelul anului 2024, din generație, 23.000 de copii au părăsit sistemul. 23.000 de copii care probabil nu vor avea șansa unei vieți decente sau contribui foarte greu, activ, în piața muncii”, a adăugat Sofianu.

***