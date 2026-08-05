Capital Economics: România are un „drum lung până la redresare” – economia va scădea cu 0,5% în acest an

Economia României se confruntă cu un „drum lung până la redresare”, după ce a intrat în recesiune în a doua jumătate a anului trecut, iar perspectivele rămân slabe din cauza consolidării fiscale și a reducerii puterii de cumpărare a populației, avertizează Capital Economics într-o analiză publică miercuri.

„Economia României este în recesiune din a doua jumătate a anului trecut și este probabil să stagneze în restul acestui an, întrucât măsurile anterioare de înăsprire fiscală și diminuarea veniturilor reale ale gospodăriilor continuă să afecteze activitatea economică”, afirmă Nicolas Crittenden, economist al companiei de consultanță.

Capital Economics, una dintre cele mai cunoscute companii independente de cercetare macroeconomică și analiză financiară la nivel internațional, și-a menținut estimarea privind o contracție a economiei românești de 0,5% în 2026, urmată de o revenire modestă, de 1,5% în 2027, sub așteptările medii ale analiștilor, care indică un avans de 0,1% în acest an și de 2,2% anul viitor.

Crittenden semnalează faptul că PIB-ul României s-a contractat în fiecare dintre ultimele trei trimestre, iar în primul trimestru al acestui an a scăzut cu 1,5% în ritm anual. În plus, datele privind producția industrială și comerțul cu amănuntul indică o deteriorare suplimentară a activității economice în trimestrul al doilea.

El apreciază că principalul factor din spatele încetinirii economice este consolidarea fiscală, necesară pentru reducerea deficitului bugetar. „O mare parte din această slăbiciune a fost determinată de înăsprirea fiscală, necesară pentru a readuce deficitul bugetar pe o traiectorie sustenabilă”, punctează economistul.

Deficitul bugetar cumulat în primele șase luni ale anului a coborât la aproximativ 2% din PIB, față de 3,5%-4% din PIB în aceeași perioadă din 2025.

În același timp, majorarea TVA și a accizelor de anul trecut a împins inflația peste 10%, iar deteriorarea pieței muncii a dus la o scădere a salariilor reale cu 6,9% în luna mai, „cea mai mare diminuare din ultimii 15 ani”.

„Reducerea veniturilor reale ale gospodăriilor a amplificat declinul activității economice”, subliniază Nicolas Crittenden.

Analistul estimează că presiunea asupra populației s-ar putea reduce spre sfârșitul anului, dacă inflația va încetini semnificativ, ceea ce ar putea permite și reduceri ale dobânzilor în 2027.

Totuși, Capital Economics avertizează că economia va rămâne, în linii mari, stagnantă în perioada următoare, deoarece măsurile de consolidare fiscală vor continua.

„România este în continuare pe cale să încheie anul cu un deficit bugetar de aproximativ 6% din PIB, ceea ce va necesita noi măsuri de austeritate fiscală pentru a păstra ratingul investment grade și pentru a liniști investitorii”, arată analiza.

Raportul avertizează și asupra riscurilor politice, apreciind că instabilitatea guvernamentală și rezistența la reforme pot îngreuna atragerea unor fonduri europene înainte de expirarea termenelor-limită de la sfârșitul lunii august.

În concluzie, Capital Economics apreciază că perspectivele rămân fragile.

„Per ansamblu, estimăm că economia României se va contracta cu 0,5% în acest an, urmând să înregistreze o revenire modestă, de 1,5%, în 2027. În plus, riscurile la adresa acestei prognoze sunt în continuare orientate în sens negativ, în special dacă investitorii vor considera că ritmul consolidării fiscale este insuficient, ceea ce ar putea genera tensiuni pe piața obligațiunilor”, conchide Nicolas Crittenden.

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