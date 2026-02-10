Capital Economics: Cu se explică rezilieța economiei globale. Riscurile structurale vin din China

Economia globală a reușit să reziste în fața unei serii de șocuri și incertitudini, de la escaladarea tarifelor comerciale la atacuri asupra normelor instituționale și avertismente privind posibile fracturi în ordinea globală, apreciază Neil Shearing, economist-șef al Capital Economics.

Datele recente sugerează că economia SUA a înregistrat o creștere anuală de aproape 4% în ultimul trimestru al anului trecut, după un avans de 4,4% în trimestrul precedent. Impulsul a continuat și la începutul acestui an, iar indicele ISM pentru sectorul manufacturier a urcat la maximul ultimilor trei ani în ianuarie. Economistul subliniază că investițiile în afaceri au rămas robuste, susținute de cheltuielile pentru inteligență artificială, energie și infrastructură”.

„Dacă incertitudinea politicilor ar fi avut un impact major, investițiile în afaceri ar fi fost primele afectate. Încă nu se întâmplă asta”, a precizat el. Aceasta sugerează că economia continuă să se dezvolte în ciuda tensiunilor politice și comerciale.

În Europa, creșterea este mai moderată, dar situația nu este uniform pesimistă. Economia zonei euro (excluzând Irlanda) a avansat cu 0,4% trimestrial în al patrulea trimestru al anului trecut, ceea ce, după standardele ultimilor ani, este considerat respectabil.

„Relaxarea fiscală în Germania este puțin probabil să genereze o creștere dramatică, chiar și în ipoteze optimiste, dar ar trebui să ofere un anumit sprijin. Unele economii, precum Spania, se descurcă mult mai bine. Per ansamblu, o creștere de aproximativ 1% în zona euro anul acesta pare plauzibilă”, a spus Shearing. În Marea Britanie, datele recente sugerează că activitatea economică s-a consolidat de la începutul anului.

Cum se explică reziliența?

În opinia sa, reziliența poate fi explicată, parțial, este că „în ciuda retoricii aprinse, au existat puține schimbări substanțiale în politicile care afectează economia reală.”

În ciuda discuțiilor despre războaie comerciale, rata efectivă globală a tarifelor rămâne scăzută. (Vezi Graficul 3.)

Și, deși tarifele SUA au crescut, lanțurile de aprovizionare s-au adaptat. Rezultatul este că comerțul global rămâne la niveluri record. (Vezi Graficul 4.)

„Economiile sunt sisteme complexe și adaptive și, în absența unui șoc major, evoluează de obicei lent și cu inerție considerabilă. Guvernele pot provoca daune serioase prin politici fiscale sau financiare nechibzuite, așa cum a demonstrat Marea Britanie în timpul guvernului Liz Truss în 2022, dar în afară de asta, capacitatea lor de a influența creșterea de la un trimestru la altul este mai limitată decât se crede în general”, a subliniat Shearing.

Principalele riscuri structurale vin din China

Proxy-ul Capital Economics pentru activitatea economică chineză indică o creștere sub 3% anual în al patrulea trimestru al anului trecut, în timp ce sectorul construcțiilor continuă să se contracte.

„Producția industrială este susținută în mare parte prin reducerea prețurilor și exportarea producției, ceea ce reflectă slăbiciunea cererii interne comparativ cu oferta. Prețurile la export au scăzut cu aproximativ 25% din 2022, creând un mediu deflaționist intern”, a explicat Shearing.

Aceasta a dus la scăderea ponderii Chinei în PIB-ul global în termeni nominali.

În plus, dezechilibrele globale se amplifică, în condițiile în care surplusul comercial al Chinei a ajuns la un nivel record în raport cu PIB-ul global.

„Acumularea dezechilibrelor globale – și în special surplusul Chinei – pare nesustenabilă. La un moment dat, o ajustare va fi inevitabilă”, avertizează Shearing. În prezent, aceste dezechilibre nu constituie o amenințare imediată pentru economia globală, deoarece deficitul din alte țări este finanțat în principal de sectorul public, iar piețele suverane nu par îngrijorate excesiv.

Potrivit lui Shearing, în scenariul de bază al Capital Economics, economia globală va continua să reziste până în 2026. Totuși, pe termen lung, o corecție va fi inevitabilă, iar întrebarea rămâne cât de dureroasă va fi.

„Perspectiva pe termen scurt pentru economia globală rămâne favorabilă, dar o corecție va veni. Singura incertitudine este intensitatea acesteia”, a concluzionat economistul.

