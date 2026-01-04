Capital Economics: Capturarea lui Maduro nu va afecta semnificativ economia globală, dar va avea repercusiuni geopolitice majore – SUA și OPC+ vor crește producția de petrol în următorii ani

Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite este puțin probabil să genereze efecte economice semnificative pe termen scurt pentru economia globală, dar va avea consecințe politice și geopolitice majore, potrivit unei analize Capital Economics transmisă investitorilor.

„Îndepărtarea lui Maduro de către SUA este puțin probabil să aibă consecințe economice semnificative pe termen scurt pentru economia globală. Dar ramificațiile sale politice și geopolitice vor reverbera”, scrie Neil Shearing, economist-șef al grupului.

Analistul subliniază că importanța economică globală a Venezuelei a scăzut dramatic în ultimele cinci decenii. În anii 1970, țara reprezenta aproximativ 1% din PIB-ul global și producea circa 3,5 milioane de barili de petrol pe zi (8% din oferta globală). Astăzi, Venezuela contribuie cu doar 0,1% la PIB-ul mondial și produce aproximativ 1 milion de barili pe zi, fiind al 18-lea producător de petrol din lume.

„Creșterea producției în SUA și OPEC+ va domina dinamica pieței petrolului în următorii ani”

Această scădere „reflectă colapsul lung și constant al industriei petroliere venezuelene, produs al decadelor de proastă gestionare economică, care a dus la hiperinflație, scăderea PIB-ului real cu 70% și emigrație masivă în anii 2010”, explică Shearing.

Deși Venezuela deține încă cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, realitatea pieței face ca redresarea să fie dificilă.

„Chiar dacă producția ar fi restabilită la nivelurile de acum un deceniu – în jur de 3 milioane de barili pe zi – aceasta ar adăuga doar aproximativ 2% la oferta globală. Creșterea producției în SUA și OPEC+ va domina dinamica pieței petrolului în următorii ani”, notează economistul.

Shearing atrage atenția asupra infrastructurii petroliere deteriorate și costurilor ridicate de extracție .

Speculațiile că SUA ar putea folosi un control mai mare asupra industriei petroliere venezuelene pentru a reduce dependența de importurile de petrol canadian se lovesc, de asemenea, de realitățile dure legate de scară, geografie și infrastructură.

„Venezuela este pur și simplu prea mică, prea îndepărtată și prea limitată pentru a concura cu Canada. Pe scurt, nu credem că evenimentele din weekend vor schimba în mod substanțial piețele globale de petrol sau, prin extensie, perspectivele economiei globale”, subliniază analistul.

Implicații geopolitice puternice: Venezuela era unul dintre cei mai stabili aliați ai Chinei și Rusiei în America Latină

Din punct de vedere geopolitic, operațiunea americană reflectă atât o posibilă abordare mai directă în regiune, cât și tensiuni globale mai ample. Venezuela era unul dintre cei mai stabili aliați ai Chinei și Rusiei în America Latină, iar apropierea de SUA ar putea marca un nou echilibru în regiune.

Shearing explică: „Dacă o administrație mai aliniată SUA va ieși în urma evenimentelor din weekend, acest lucru ar reprezenta un alt producător major care se îndepărtează de China și se apropie din nou de SUA în harta globală a fracturării”.

Analistul avertizează totuși că modul în care a fost desfășurată operațiunea a stârnit neliniște în rândul unor aliați tradiționali ai SUA, în special în Europa și Canada.

Chiar și așa, „suntem sceptici că Europa sau Canada vor deveni vreodată actori geopolitici complet independenți sau se vor alinia semnificativ cu China”, notează el.

Cele mai expuse la distanțarea de SUA vor fi țările afectate de politicile comerciale agresive ale administrației Trump: India, un exemplu notabil

Potrivit lui Shearing, cele mai expuse la distanțarea de SUA vor fi țările afectate de politicile comerciale agresive ale administrației Trump, India fiind menționată ca exemplu principal. Totuși, economistul subliniază că impactul general asupra aliatilor SUA va fi limitat: „Evenimentele din weekend au neliniștit mulți aliați ai SUA, dar nu ne așteptăm ca acestea – în afară de Venezuela însăși – să fie cu adevărat transformatoare.”

Pe plan regional, acțiunea americană ar putea însă influența mai puternic politica internă din America Latină.

„Un punct de urmărit este dacă aceleași preocupări legate de traficul de droguri și crima organizată, folosite pentru a justifica acțiunea împotriva lui Maduro, vor fi utilizate pentru a obține concesii de la Mexic înaintea revizuirii USMCA mai târziu în acest an – sau dacă aceste amenințări vor face Mexicul mai reticent în a ceda teren”, a concluzionat Shearing.

În noaptea de 3 ianuarie 2026, forțele armate ale Statelor Unite au lansat o operațiune militară de amploare în Venezuela, care a inclus lovituri aeriene și reacții ale sistemelor de apărare venezuelene. Explozii puternice au fost raportate în capitala Caracas și în alte regiuni.

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțele americane și duși la New York, unde vor fi supuși procedurilor judiciare federale, fiind acuzați, potrivit autorităților americane, de infracțiuni legate de trafic de droguri și colaborare cu organizații desemnate teroriste — acuzații pe care Maduro le neagă.

***