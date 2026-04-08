Capital Economics: Armistițiul SUA-Iran ar putea stabiliza piețele, dar impactul economic regional rămâne ridicat – urmează negocieri grele

Economiștii avertizează că acordul de încetare a focului dintre SUA, Israel și Iran ar putea aduce o oarecare stabilitate piețelor, dar există obstacole semnificative înainte ca conflictul să se încheie definitiv.

Neil Shearing, economist șef al Capital Economics, atrage atenția că planul de încetare a focului conține prevederi dificile, care necesită compromisuri pentru a fi implementate.

„Există puncte în plan – precum acceptarea continuării îmbogățirii uraniului de către Iran sau ridicarea sancțiunilor occidentale – care vor necesita negocieri intense. Fără aceste compromisuri, acordul riscă să se destrame rapid și conflictul să reia”, a scris Shearing, într-o notă transmisă investitorilor.

În scenariul optimist al Capital Economics, dacă acordul va rezista, prețul petrolului Brent va avea o medie de 95 USD/baril în trimestrul doi, scăzând spre 80 USD/baril până la sfârșitul anului. Prețurile gazelor naturale rămân ridicate, chiar dacă au scăzut recent, iar taxele de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz ar putea adăuga aproximativ 1 USD/baril, un impact modest asupra piețelor globale, dar care ar echivala cu o naționalizare parțială de facto a rutei de transport.

Scădere de 10% a PIB-ului statelor din regiune/ Inflație mai mare în restul lumii

Impactul economic va fi resimțit cel mai puternic în regiune. PIB-ul țărilor cel mai direct afectate ar putea scădea cu aproximativ 10%, iar facilitățile de LNG din Qatar ar putea suferi daune disproporționate. Shearing avertizează că „daunele economice vor fi concentrate în regiune, dar în afara acesteia efectele ar putea rămâne limitate”.

Inflația în marile economii avansate continuă să fie o provocare. În prognoza Capital Economics, inflația va atinge 4,5% în Marea Britanie și între 3,5% și 4% în SUA și zona euro, pe fondul unei creșteri mai lente a PIB-ului în majoritatea țărilor mari. Datele despre inflația din SUA, așteptate săptămâna aceasta, vor oferi indicii timpurii despre cât de rapid se acumulează presiunile.

Dacă prețul energiei se stabilizează, creșterea economică va fi mai rezilientă decât se temea

Pe piețele financiare, majorările anticipate de dobândă ar putea fi excesive. Dacă prețurile energiei se stabilizează și creșterea economică se menține mai puternică decât se temea inițial, băncile centrale ar putea amâna sau reduce strângerea monetară, ceea ce ar duce la scăderea randamentelor pe termen scurt.

În acest context, indicele S&P 500 ar putea depăși 7.000 până la mijlocul anului, potrivit estimărilor Capital Economics.

Shearing subliniază că, deși un acord de încetare a focului ar aduce rezultate apropiate de scenariul de bază al economiștilor, „piețele vor rămâne sensibile la evoluțiile din negocieri și la modul în care Iran și SUA implementează acordul, mai ales în ceea ce privește Strâmtoarea Hormuz și fluxurile de energie”.

În concluzie, chiar și în scenariul optimist, daunele economice și incertitudinea politică vor continua să afecteze piețele de energie și finanțele globale, iar succesul acordului va depinde de capacitatea ambelor părți de a ajunge la compromisuri pe probleme cheie, precum sancțiunile și prezența militară în regiune.

***