Cantitățile reduse de gaze din depozitele europene riscă să crească facturile de energie ale gospodăriilor cu efect inflaționist

Europa riscă să intre în iarnă cu cele mai mici cantități de gaze stocate în depozite din ultimele două decenii, deoarece războiul din Orientul Mijlociu a paralizat aprovizionarea cu GNL din Qatar și făcut ca prețurile gazelor din Europa și Asia să crească vertiginos pe fondul unei cereri mai mari decât oferta.

O furtună perfectă, cu cerere crescută pentru umplerea depozitelor epuizate și consum mare de electricitate în timpul valurilor de căldură din timpul verii, și reducerea drastică a aprovizionării globale cu GNL, dat fiind blocajul din Strâmtoarea Ormuz, care a împins prețurile de referință europene la maximele din ultimii trei ani.

Prețurile ridicate au descurajat stocarea pentru cea mai mare parte a verii. Dar Europa nu are de ales și trebuie să lupte pentru ca să își umple depozitele la niveluri rezonabil adecvate înainte de decembrie, pentru a evita o criză a aprovizionării în timpul iernii.

Un factor potențial atenuant este faptul că Europa consumă acum cu aproximativ 10-15% mai puțin gaze naturale decât în ​​2021, datorită unei ponderi mai mari de surse regenerabile pentru generarea de electricitate și a industriilor care se adaptează la un consum redus de gaze.

Cel mai scăzut nivel din depozitele de gaze

Încă de la începutul acestui an, factorii de decizie europeni și operatorii rețelelor de gaze știau că trebuie să intensifice achizițiile în perioada primăverii și a verii pentru a reumple depozitele care s-au epuizat rapid în iarna mai rece din 2025/2026.

Însă declanșarea războiului din Iran și limitarea drastică a livrărilor de GNL din Qatar i-a luat pe toți pe nepregătite. Astfel. Europa s-a văzută pusă într-o situație dificilă din cauza prețurilor ridicate și al concurenței aprige pentru GNL provenită din Asia, care căuta la rândul ei surse alternative de aprovizionare din cauza limitării producției de GNL a Qatarului.

Războiul din Iran și intensificarea concurenței din Asia au venit exact în momentul în care Europa se străduia să acumuleze stocuri de gaze naturale pe perioada verii pentru consumul din timpul anotimpului de încălzire.

Depozitele europene sunt pline la finele lunii august în proporție de 63%, arată datele Gas Infrastrucure Europe. Acesta este cel mai scăzut nivel de două decenii și mult sub media ultimilor cinci ani.

Uniunea Europeană riscă să își rateze obiectivul de umplere a depozitelor înainte de venirea iernii, Olanda fiind primul stat membru care avertizează că nu își va atinge obiectivul la timp.

Acest lucru nu înseamnă că securitatea aprovizionării cu gaze este în pericol în perioada imediat următoare. Dar situația actuală sugerează că Europa nu poate decât spera la o iarnă mai blândă, care să nu implice un consum majorat de gaze pentru încălzire.

Gaze scumpe, facturi mai mari la energie

Incertitudinile privind aprovizionarea cu GNL din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, au făcut ca prețul gazelor să crească. Prețurile de referință la bursa olandeză, (TTF) au crescut luna aceasta la maximumul din 2023, la fel ca prețurile GNL din nord-vestul Europei, deoarece aprovizionarea cu gaze pentru iarnă a fost mult mai afectată decât blocarea fluxurilor de petrol în Strâmtoarea Ormuz.

Gazele s-ar putea scumpi și mai mult pe măsură ce se apropie iarna, iar cererea este mare pentru refacerea stocurilor. Și este foarte posibil ca UE să nu atingă nici măcar obiectivul minim de 75% grad de umplere a depozitelor pentru luna noiembrie, consideră analiștii.

„În ritmul actual, va fi dificil pentru UE să atingă măcar obiectivul minim de stocare de 75% înainte de sezonul de încălzire. Acest lucru crește perspectivele unor achiziții forțate, sporind riscul de creștere al prețurilor la gaze”, au scris strategii de mărfuri la ING, Warren Patterson și Ewa Manthey, într-o notă din săptămâna aceasta.

Deși prețurile nu sunt nici pe departe apropiate de recordurile de acum patru ani „Europa riscă să traverseze o criză energetică” au spus analiștii de la Wood Mackenzie la sfârșitul lunii iulie.

Prețurile spot au crescut cu 50% de la mijlocul lunii iunie, când a fost anunțat „acordul pentru încheierea unui armistițiu” între SUA și Iran, și care nu s-a mai materializat, deoarece prețul GNL s-a dovedit a fi mai sensibil la criza din Golful Piersic de cel al petrolului, au adăugat analiștii.

Prețurile ridicate la gaze au început să se transfere în facturile de energie ale consumatorilor din Europa. Unele țări vor înregistra câteva luni de întârziere din cauza diferitelor specificități ale piețelor lor energetice, dar altele, inclusiv Marea Britanie, vor simți presiunea aproape imediat.

Facturile pentru energie din Marea Britanie sunt deja pe cale să atingă maximumul ultimelor trei ani la debutul iernii, deoarece prețurile mai mari la gaze din cauza războiului din Iran au determinat autoritatea de reglementare în domeniu să majoreze plafonul de preț pentru gospodăriile populației cu 4% în perioada octombrie-decembrie.

Dacă transporturile de GNL nu se normaliza prin Strâmtoarea Ormuz cât de rapid, Europa se va confrunta cu cele mai prețuri la gaze și electricitate din ultimii patru ani și o cerere și mai mare de gaze pentru refacerea stocurilor pentru următoarea iarnă.

„Indiferent de direcția pe care o va urma conflictul din Iran, pare acum probabil ca dependența Europei de GNL-ul cumpărat de pe piața spot să fie mai mare în această iarnă – iar necesarul de reumplere a depozitelor va fi și mai complicat de realizat în vara anului 2027”, a scris Bill Farren-Price, cercetător la Institutul Oxford pentru Studii Energetice, într-o analiză din iulie.

***