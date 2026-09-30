Canicula și seceta ar putea provoca pierderi de până la 17 mld. € agriculturii UE

Seceta și temperaturile ridicate din acest an ar putea provoca pierderi cuprinse între 14 și 17 miliarde de euro agriculturii din Uniunea Europeană, a precizat comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, după reuniunea miniștrilor agriculturii desfășurată la Bruxelles.

Estimarea este preliminară, iar amploarea finală a pierderilor va putea fi stabilită după încheierea recoltării, a precizat Hansen.

„Fermierii sunt primele victime ale schimbărilor climatice, iar schimbările climatice sunt aici și, din păcate, vor rămâne”, a declarat comisarul.

Pe lângă afectarea culturilor, condițiile secetoase au redus și cantitatea de iarbă disponibilă pentru furajarea animalelor, ceea ce creează probleme pentru crescătorii de animale. Aceștia ar putea fi nevoiți să apeleze mai devreme la rezervele de furaje destinate iernii.

Hansen a susținut creșterea investițiilor în infrastructura pentru stocarea apei și în metode mai precise de irigare, pentru reducerea consumului de apă. El a arătat că problemele provocate de secetă și lipsa apei nu mai afectează doar statele mediteraneene, ci se extind către alte regiuni ale Europei.

Printre zonele afectate în acest an se numără Franța, sudul Germaniei, Austria, Slovacia și Ungaria, precum și regiuni din estul și vestul României, potrivit declarațiilor comisarului.

Forme obligatorii de asigurare pentru fermieri

Hansen a susținut, de asemenea, introducerea unor forme obligatorii de asigurare pentru fermieri, argumentând că acestea ar contribui la protejarea producătorilor împotriva pierderilor și ar facilita investițiile.

În prezent, doar aproximativ 12% din producția agricolă a Uniunii Europene este asigurată împotriva unor astfel de pagube, potrivit lui Hansen.

Comisarul a avertizat că fermierii se află în prima linie a efectelor schimbărilor climatice și a susținut că politicile agricole europene trebuie să se adapteze noilor condiții.

El a atras atenția și asupra consecințelor economice și umane ale fenomenelor meteorologice extreme, inclusiv asupra condițiilor de muncă ale fermierilor.

Hansen a subliniat că, fără investiții suplimentare, sectorul agricol va avea dificultăți în adaptarea la schimbările climatice și în adoptarea unor tehnologii mai eficiente.

Comisia Europeană a anunțat anterior că temperaturile ridicate și deficitul de precipitații au afectat culturile și aprovizionarea cu furaje în mai multe regiuni europene.

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