Candidatul de dreapta, „El Tigre”, susținut de Donald Trump, câștigă președinția Columbiei – tendință de balansare spre dreapta a Americii Latine

America Latină trece printr-o tranziție unică, pe măsură ce alegătorii votează împotriva guvernelor socialiste, de stânga, dând o șansă liderilor cu vederi de dreapta care promit restaurarea ordinii, respectarea legilor și reforme economice.

Schimbarea politică din America a prins un nou avânt duminică seara, după ce Abelardo de la Espriella, susținut de președintele american Donald Trump, a câștigat turul doi al alegerilor prezidențiale din Columbia, într-o victorie la limită contra senatorului progresist, de stânga, Iván Cepeda. Aceasta este o lovitură majoră pentru socialiști, venind după patru ani de administrație de stânga a președintelui Gustavo Petro.

De la Espriella, om de afaceri și avocat, care a obținut sprijinul președintelui american Donald Trump, deși nu a candidat niciodată la o funcție publică, l-a învins pe senatorul progresist Iván Cepeda, obținând 49,7% din voturi, după numărarea a 99,95% din buletinele de vot conform autorității electorale. Cepeda, susținut de fostul președinte Petro, a obținut 48,7% din voturi.

De la Espriella promite să lupte împotriva criminalității

De la Espriella, poreclit „El Tigre” (Tigrul), în vârstă de 47 de ani, a promis o abordare dură în combaterea criminalității, inclusiv a traficului de droguri. De asemenea, el a spus că intenționează să pună capăt încercărilor fostului președinte de a purta negocieri de pace paralele cu grupările armate insurgente – un efort care a eșuat în mare parte – și să construiască mega-închisori, asemenea cu politicile dure ale președintelui salvadorian Nayib Bukele. Aceste tactici au redus ratele de omucidere în țara din America Centrală, dar au alimentat acuzațiile de încălcare a drepturilor omului.

Alegerile au avut loc la 10 ani după ce Columbia a semnat un pact istoric de pace cu gherilele „Forțele Armate Revoluționare din Columbia”, sau FARC, care oferea speranța de a rupe cercul vicios al luptelor dintre rebeli și guvern.

Însă violențele au reizbucnit, în special după ce majoritatea grupărilor rebele și-au abandonat lupta ideologică, revoluționară, pentru sumele frumoase rezultate din traficul de droguri. Grupările de gherilă din Columbia numără peste 27.000 de membri.

Anul trecut, autoritățile au raportat 14.780 de omucideri, cel mai mare număr de după 2015, rezultat din luptele dintre grupările armate ilegale. Printre cei asasinați politic s-a numărat și candidatul conservator la președinție, Miguel Uribe. Extorcările au crescut, de asemenea, ajungând la 13.417 de cazuri în 2025, mai mult decât dublu față de numărul înregistrat în 2015.

Schimbare de direcție în America Latină

Alegerile din Columbia urmează recentelor victorii ale dreptei în Honduras și Chile, Peru înclinând și el spre dreapta.

Realegerea din 2024 a lui Nayib Bukele, politician de dreapta, a transformat fundamental El Salvador într-una dintre cele mai sigure țări din regiune, este un alt exemplu.

În 2023, Javier Milei a depus jurământul ca președinte al Argentinei, cu scopul de a inversa politicile de stânga care au dus la inflație și creșterea datoriilor.

La începutul acestui an, trupele speciale ale SUA l-au înlăturat de la putere pe socialistul Nicolás Maduro în Venezuela.

Schimbarea din America Latină face parte dintr-o reacție împotriva creșterii criminalității violente, a traficului de droguri, stagnare economică, creșterea datoriilor, devalorizarea monedelor naționale și prăbușirea încrederii electoratului în autoritățile statului.

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