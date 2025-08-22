În acest ghid detaliem când se egalizează vârsta de pensionare a femeilor cu a bărbaților în România, așa cum prevede legea pensiilor.

La ce vârstă se pensionează femeile în prezent

La momentul actual, august 2025, femeile se pot pensiona la vârsta de 62 de ani și 5 luni. Aceasta este vârsta standard de pensionare a femeilor în România până în ianuarie 2026, când vârsta de pensionare a acestora va crește la 62 de ani și 6 luni.

În strânsă legătură cu vârsta de pensionare este și stagiul complet de cotizare contributiv, care în momentul de față este de 33 de ani și 1 lună în cazul femeilor. Precum vârsta de pensionare, și stagiul complet de cotizare contributiv va crește etapizat până când se va egaliza cu cel al bărbaților.

În ceea ce privește stagiul complet de cotizare, acesta are rolul de a stabili când anume o persoană se poate pensiona anticipat. Astfel, conform legii, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani.

La ce vârstă se pensionează bărbații în prezent

Revenind la când se egalizează vârsta de pensionare, trebuie menționat că vârsta de pensionare a bărbaților a ajuns la 65 de ani încă din martie 2015.

Tot la acea dată, și stagiul complet de cotizare contributiv în cazul bărbaților a ajuns la 35 de ani.

Când se egalizează vârsta de pensionare a femeilor cu a bărbaților

Conform Legii nr. 360 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii, vârsta de pensionare a femeilor va ajunge la 65 de ani în România în anul 2035. Mai precis, egalizarea se va realiza la începutul anului, în ianuarie 2035.

Primele femei care se vor pensiona la vârsta de 65 de ani în România vor fi cele născute în ianuarie 1970. Vârsta standard de pensionare de 65 de ani li se va aplica apoi tuturor femeilor născute după această dată.

Când se egalizează vârsta de pensionare – tabel cu creșterea etapizată

Iată, în continuare, cum va crește etapizat vârsta de pensionare a femeilor din România, până la egalizarea cu cea a bărbaților:

ianuarie 2026 → 62 de ani și 6 luni;

iulie 2026 → 62 de ani și 7 luni;

ianuarie 2027 → 62 de ani și 8 luni;

iulie 2027 → 62 de ani și 9 luni;

ianuarie 2028 → 62 de ani și 10 luni;

ianuarie 2029 → 62 de ani și 11 luni;

ianuarie 2030 → 63 de ani;

aprilie 2030 → 63 de ani și 1 lună;

iulie 2030 → 63 de ani și 2 luni;

octombrie 2030 → 63 de ani și 3 luni;

ianuarie 2031 → 63 de ani și 4 luni;

aprilie 2031 → 63 de ani și 5 luni;

Când se egalizează vârsta de pensionare în România – listă

iulie 2031 → 63 de ani și 6 luni;

octombrie 2031 → 63 de ani și 7 luni;

ianuarie 2032 → 63 de ani și 8 luni;

aprilie 2032 → 63 de ani și 9 luni;

iulie 2032 → 63 de ani și 10 luni;

octombrie 2032 → 63 de ani și 11 luni;

ianuarie 2033 → 64 de ani;

martie 2033 → 64 de ani și 1 lună;

mai 2033 → 64 de ani și 2 luni;

iulie 2033 → 64 de ani și 3 luni;

septembrie 2033 → 64 de ani și 4 luni;

noiembrie 2033 → 64 de ani și 5 luni;

ianuarie 2034 → 64 de ani și 6 luni;

martie 2034 → 64 de ani și 7 luni;

mai 2034 → 64 de ani și 8 luni;

iulie 2034 → 64 de ani și 9 luni;

septembrie 2034 → 64 de ani și 10 luni;

noiembrie 2034 → 64 de ani și 11 luni;

ianuarie 2035 → 65 de ani.

Când se egalizează vârsta de pensionare și stagiul complet de cotizare contributiv

În ceea ce privește stagiul complet de cotizare contributiv în cazul femeilor, acesta se va egaliza cu al bărbaților în anul 2030, așadar cu 5 ani mai devreme decât momentul egalizării vârstei standard de pensionare.

Astfel, stagiul complet de cotizare contributiv în cazul femeilor va ajunge la 35 de ani, cât este și pentru bărbați, în ianuarie 2030.

