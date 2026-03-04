Când se acordă pensia de urmaș. Ghid cu exemple clare

În acest ghid vom detalia când se acordă pensia de urmaș și ce categorii de persoane au dreptul să primească acest tip de pensie în România.

Cine are dreptul la pensie de urmaș

Pensia de urmaș li se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani sau până la terminarea studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, fără a depăși vârsta de 26 de ani. De asemenea, dacă în acest interval urmașul respectiv ajunge să sufere de o formă de invaliditate (de orice grad) el va continua să primească pensie de urmaș pe toată durata invalidității.

Când se acordă pensia de urmaș pentru soțul supraviețuitor

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de lege, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.

Așadar, soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș, însă numai după ce atinge vârsta standard de pensionare, care este de 65 de ani în cazul bărbaților și de 62 de ani și 6 luni pentru femei (la nivelul lunii februarie 2026). În cazul acestora din urmă, vârsta standard se află în creștere etapizată, urmând să ajungă la 65 de ani în ianuarie 2035.

Cum se calculează pensia de urmaș

Pensia de urmaș se stabilește prin raportare la pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.

Legea se aplică în mod similar și în cazul pensiei de invaliditate de gradul I aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul decedat.

Când se acordă pensia de urmaș și cum se calculează

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din numărul total de puncte realizat de susținător, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

a) 50% – pentru un singur urmaș;

b) 75% – pentru 2 urmași;

c) 100% – pentru 3 sau mai mulți urmași.

Înțelegem mai bine cum se calculează pensia de urmaș din câteva exemple. Dacă pensionarul decedat avea 80 de puncte la pensie, care îi aduceau un venit de 6.480 de lei (1 punct la pensie având valoarea de 81 de lei), soțul supraviețuitor va primi 40 de puncte la pensie și va avea o pensie de 3.240 de lei.

Când se acordă pensia de urmaș – exemple de calcul

Dacă pensionarul decedat din exemplul de mai sus avea 2 urmași (soțul supraviețuitor și un copil, sau 2 copii), atunci pensia pe care o vor primi supraviețuitorii va fi de 75% din pensia defunctului. În acest exemplu, familia va primi 60 de puncte, adică va beneficia de o pensie de 4.860 de lei. Este important de înțeles că nu fiecare supraviețuitor va primi 75% din pensie, ci familia alcătuită din cei 2 urmași.

În cazul în care pensionarul decedat are 3 sau mai mulți supraviețuitori, pensia de urmaș pe care o va primi familia va fi egală cu pensia acestuia. În exemplul nostru, urmașii vor primi 80 de puncte, adică 6.480 de lei.

Când se acordă pensia de urmaș – ce se întâmplă dacă urmașii au și ei pensie

În cazul în care soțul supraviețuitor avea și el pensie, acesta poate renunța la pensia sa în favoarea pensiei de urmaș, dacă aceasta din urmă este mai mare. Este important de înțeles că o persoană nu poate primi două pensii în același timp. Pentru a primi pensie de urmaș va trebui să renunțe la pensia proprie.

Și copiii supraviețuitori, în cazul în care aveau dreptul la o pensie proprie (de exemplu, de invaliditate), pot renunța la pensia proprie pentru a primi pensie de urmaș dacă aceasta din urmă este mai avantajoasă.

Când se acordă pensia de urmaș – cazul căsătoriei mai scurte de 15 ani

În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

În exemplul de mai sus, dacă căsătoria a avut durata de 14 ani de pildă, cuantumul pensiei se va diminua cu 6%. Așadar, dacă pensionarul avea un singur urmaș (soțul supraviețuitor), acesta va primi nu 50% din punctele aferente, ci 44%, adică 35,2 puncte, urmând să obțină o pensie de 2.851,2 lei.

Când se acordă pensia de urmaș – cazul orfanilor de ambii părinți

În cazul orfanilor de ambii părinți, cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.

Pensie de urmaș în perioada de invaliditate

Potrivit legii, soțul supraviețuitor care nu a împlinit vârsta standard de pensionare are dreptul la pensie de urmaș, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an și dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare sau dacă acestea sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Când se acordă pensia de urmaș în caz de accident de muncă

Soțul supraviețuitor care nu a împlinit vârsta standard de pensionare are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare sau dacă acestea sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Pensia de urmaș în cazul familiilor cu copii mici și fără venituri

Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare sau dacă acestea sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

În cazul modificării numărului de urmași îndreptățiți, pensia se recalculează în conformitate cu legea.

Foto: Alexas_Fotos / planet_fox / pixabay.com

Dacă acest articol despre când se acordă pensia de urmaș vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Creșterea vârstei de pensionare în România. Etapizare, exemple

Care sunt perioadele necontributive la pensie. Listă cu exemple

Ce sunt perioadele asimilate la pensie și ce punctaj se acordă pentru ele

Ce valoare are punctul de pensie. Ghid cu exemple de calcul

Ce sunt punctele de stabilitate la pensie. 3 exemple de calcul

Care sunt stagiile de cotizare la pensie. Complet, minim, potențial

Vârsta de pensionare anticipată la femei în România – tabel

Ce sunt punctele de contributivitate la pensie. Ghid cu exemple

Ce înseamnă stagiul potențial acordat. Ghid cu exemple