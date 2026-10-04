Cancelarul Merz – vizită surpriză la Kiev: „Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile ce urmează”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a sosit duminică la Kiev, într-o vizită neanunțată, însoțit de directori ai unor companii germane din domeniul apărării și energiei, pentru a-și exprima sprijinul față de președintele Volodimir Zelenski, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene, informează Reuters, preluată de Agerpres.

„Am călătorit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile ce urmează”, a declarat cancelarul Merz, menționând că forțele ruse bombardează orașe, clădiri rezidențiale și centrale termice.



„Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu, mașinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră”, a adăugat șeful executivului german.

El îi va transmite președintelui Zelenski că „poate conta în continuare pe ajutorul nostru”.

Potrivit dpa, cancelarul este însoțit de ministrul economie Katherina Reiche și de zece directori reprezentând companii din sectoarele apărării și energiei.

Conform unor surse guvernamentale, Friedrich Merz intenționează să ofere Ucrainei angajamente privind continuarea sprijinului financiar și militar, inclusiv livrarea a mii de drone interceptoare și accelerarea producției de armament cu rază lungă de acțiune.

Kievul a avertizat săptămâna aceasta că rămâne fără fonduri pentru achiziționarea de armament necesar propriei apărări, semnalând un deficit de finanțare în domeniul apărării de 24 de miliarde de euro; Uniunea Europeană a reacționat la această situație accelerând acordarea unui împrumut în valoare de 45 de miliarde de euro. Germania este principalul contributor la sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei.

Aceasta este prima vizită bilaterală a lui Merz la Kiev și a doua sa deplasare acolo în calitate de cancelar, după vizita efectuată în mai 2025 alături de lideri din Franța, Marea Britanie și Polonia.

Vizita are loc la doar câteva zile după ce cancelarul – aflat sub presiune politică – a promis să mențină sprijinul ferm al guvernului său pentru Ucraina, în pofida ascensiunii partidului de extremă-dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD), formațiune favorabilă Rusiei.

Ambele părți plănuiesc organizarea unui forum economic germano-ucrainean la Kiev, duminică, pentru a discuta despre noi investiții și despre cooperarea în domeniul comerțului.

Există însă și tensiuni între Merz și Zelenski în ceea ce privește dorința Ucrainei de a adera rapid la Uniunea Europeană.

Cancelarul german și-a exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea unei aderări la UE în viitorul apropiat, propunând în schimb un „statut de membru asociat” care ar oferi Ucrainei acces la piața unică a UE și statut de observator în cadrul Consiliului UE, al Comisiei Europene și al Parlamentului European, însă fără drept de vot.

Zelenski a respins însă această propunere, afirmând că Ucraina are nevoie de un statut de membru „cu drepturi depline și în condiții de egalitate”.

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