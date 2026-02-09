Cancelarul Merz și premierul Meloni convoacă o reuniune privind competitivitatea UE, înaintea summitului european de pe 12 februarie

Cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Gioria Meloni au convocat o reuniune privind competitivitatea UE pentru dimineața zilei de 12 februarie, cu câteva zile înainte summitului informal de la castelul belgian Alden Biesen. Inițiativa a fost lansată împreună cu premierul Belgiei, Bart De Wever.

Invitația la așa-numitul „pre-summit” pe tema competitivității UE a fost transmisă și Palatului Élysée, însă deocamdată nu au venit semnale dinspre Paris. Este o tăcere care trădează tensiunile care marchează axa tradițională franco-germană, scrie publicația italiană Il Sole 24 Ore.

La reuniunea dinaintea summitului sunt așteptați peste președinți și premieri din țările nordice până în cele baltice, iar Comisia Europeană este chemată să prezideze evenimentul.

Confruntați cu o relație transatlantică din ce în ce mai instabilă, Meloni și Merz fac presiuni pentru consolidarea Europei din interior, evitând o ruptură cu președintele american Donald Trump și impunându-se ca lideri ai celor două „națiuni industriale europene de frunte”.

Totul se întâmplă în contextul în care țările cu viziuni similare își unesc forțele pentru a încerca să-și impună viziunea asupra modului de funcționare a UE. Astfel, a revenit în atenție ideea unei „Europe cu 2 viteze”.

Coagularea formatului E6 a început cu o scrisoare trimisă, pe 26 ianuarie de ministrul de Finanțe german, vicecancelarul Lars Klingbeil, omologilor săi din Franța, Italia, Spania, Olanda și Polonia, pe care îi invita să participe, două zile mai târziu, la o videoconferință. Obiectivul – stabilirea unei agende ambițioase pentru consolidarea rezilienței și competitivității Europei.

Intenția de a scoate UE din inerția decizională binecunoscută a devenit mai clară pe 31 ianuarie, când cancelarul german, Friedrich Merz, își formula noul crez al politicii sale europene la Congresul PPE de la Zagreb: „Nu se poate ca întotdeauna ultimul să dicteze ritmul”.

Averstimentul lui Mario Draghi

„Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată” dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, a declarat fostul prim-ministru italian și președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, într-un discurs susținut luni la Universitatea Ku Leuven din Belgia.

Potrivit lui Draghi, „menținerea puterii impune Europei să treacă de la confederație la federație”, deoarece ordinea globală „este în prezent moartă”.

În discursul său, rostit după ce primit un titlui onorific, Draghi a prezentat imaginea unei ordini globale eșuate, atribuind acest declin aderării Chinei la Organizația Mondială a Comerțului, precum și țărilor occidentale care au inițiat schimburi comerciale cu un stat „care are ambiția de a deveni el însuși un pol de putere separat”.

