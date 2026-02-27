Cancelarul Merz se întâlnește marți cu Donald Trump și îi va prezenta o poziție comună a UE privind tarifele. Tocmai s-a întâlnit cu Xi Jinping

Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marți la Washington cu președintele american Donald Trump, căruia îi va prezenta o „poziție europeană comună” privind taxele vamale și tensiunile comerciale cu SUA, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin.

Friedrich Merz merge la Washington după ce, săptămâna aceasta, a efectuat o vizită de două zile în China, unde a adoptat un ton diplomatic, anunțând intenții de dezvoltare a relațiilor comerciale bilaterale. El a cerut Beijingului să reducă subvențiile pentru producătorii săi, să permită aprecierea monedei sale, și să asigure continuarea exporturilor de materii prime, precum mineralele critice – toate pentru a reechilibra relația comercială Germania-China, măsuri care ar beneficia industria germană. Procedând astfel, a punctat Merz, Germania și China ar putea consolida și aprofunda relația comercială.

Friedrich Merz „se coordonează foarte strâns cu partenerii săi europeni”, a adăugat purtătorul de cuvânt, după ce Parlamentul European a suspendat luni ratificarea acordului comercial dintre UE și SUA, ca urmare incertitudinilor apărute în urma invalidării parțiale de către Curtea Supremă a SUA a taxelor vamale impuse de Donald Trump.

„Ne așteptăm din partea guvernului american să clarifice etapele următoare. Dorim stabilitate și predictibilitate în relațiile comerciale, lucru esențial atât pentru noi, cât și pentru companiile americane’, a mai spus oficialul german, potrivit Agerpres.

Curtea Supremă a SUA, deși este majoritar conservatoare, a estimat într-o hotărâre emisă vinerea trecută că o parte din taxele vamale decise de Trump sunt ilegale. Este vorba despre taxele pe care Trump le numește „reciproce”.

Fără a fi propriu-zis reciproce, aceste taxe vamale au fost impuse unilateral de SUA țărilor pe care Trump le acuză că mențin politici comerciale dezavantajoase față de SUA, precum taxe vamale ori bariere netarifare, sau care i-au respins cererile de a încheia cu Washingtonul acorduri comerciale favorabile intereselor americane.

Hotărârea Curții Supreme nu privește taxele vamale sectoriale, precum cele percepute asupra importurilor de automobile, oțel, aluminiu, produse farmaceutice, etc. După ce a acuzat Curtea Supremă că a cedat în fața „influențelor străine”, Trump a anunțat imediat o taxă vamală globală de 10%, amenințând chiar că o va ridica la 15%.

Un acord comercial între UE și SUA a fost convenit în iulie anul trecut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump, în urma unei întâlniri desfășurate la clubul de golf al acestuia din urmă în Scoția.

Conform înțelegerii convenite, majoritatea produselor europene importate în SUA vor fi supuse unei taxe vamale de 15%, fără ca UE să aplice taxe vamale asupra importurilor din SUA. Von der Leyen s-a angajat în plus ca UE să cumpere din SUA produse energetice în valoare de 750 de miliarde de dolari în următorii trei ani, în special gaze naturale lichefiate (GNL), să realizeze în SUA investiții suplimentare de 600 de miliarde de dolari până în anul 2029 și să cumpere mai multe arme americane.

Acest acord, detaliat în negocieri desfășurate între timp, urma să fie ratificat luna viitoare de Parlamentul European, care însă a decis luni să amâne votul, după ultimele evoluții din SUA.

Înainte ca Parlamentul European să se pronunțe, „dorim ca Statele Unite să clarifice cum vor respecta acordul”, a explicat europarlamentarul social-democrat Bernd Lange, șeful Comisiei pentru Comerț Internațional, în urma unei reuniuni de urgență care a avut loc luni.

Celelalte grupuri politice progresiste pro-europene din Parlamentul European – PPE (dreapta), Renew (liberalii) și Verzii – și-au exprimat anterior sprijinul pentru această abordare.

Comisia pentru Comerț Internațional a Parlamentului European urma să voteze marți asupra trimiterii acordului spre ratificare către plen, pentru un vot al eurodeputaților ce era programat pentru 10 martie.

În așteptarea clarificărilor din partea Washingtonului, europenii se tem că noua taxă vamală generală decisă de Trump ar putea crește povara fiscală globală asupra produselor europene dincolo de plafonul de 15% prevăzut în acordul semnat anul trecut.

