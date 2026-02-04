Cancelarul Merz – primul turneu în Golf cu o vizită în Arabia Saudită, urmează Qatar și Emiratele Arabe. Mizele Germaniei: energia și armamentul

Cancelarul german Friedrich Merz începe miercuri primul său turneu în regiunea Golfului, bogată în hidrocarburi și importantă din punct de vedere strategic, urmând să facă prima escală în Arabia Saudită, după care se va deplasa în Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU).

Friedrich Merz intenționează să intensifice parteneriatele cu țările producătoare de petrol și gaze, în tentativa de a consolida cooperarea Germaniei cu acestea.

Pe agenda turneului cancelarului german figurează de asemenea tranzacțiile cu arme. Exporturile de armament către cele trei țări din Golf, guvernate de regimuri autocrate, au fost gestionate cu mare prudență de guvernele anterioare de la Berlin din cauza problemelor legate de drepturile omului și implicării acestor țări în conflicte regionale. Guvernul lui Merz intenționează acum să relaxeze această abordare restrictivă.

Un alt subiect important de pe agenda vizitei cancelarului Merz în regiune vizează escaladarea situației în jurul Iranului, după ce Donald Trump a amenințat în mod repetat conducerea de la Teheran cu lovituri militare, în parte din cauza acțiunilor brutale ale forțelor regimului împotriva manifestanților în timpul recentelor proteste în masă.

Organizații neguvernamentale vehiculează un bilanț al victimelor mergând de la mii de morți la zeci de mii de persoane ucise în urma reprimării brutale a manifestațiilor de protest în Iran.

Armata americană și-a crescut semnificativ prezența în regiune de la începutul lunii ianuarie, dar informații de ultim moment relevă că negocieri între reprezentanți ai SUA și Iranului vor avea loc vineri.

Deutsche Welle: „Energia” – cuvântul magic

Vizita lui Merz în Arabia Saudită a fost precedată de cea a ministrului economiei Katherina Reiche, care a fost însoțită de șefii marilor companii Siemens Energy și Thyssenkrupp.

Cuvântul magic pentru relațiile Germaniei cu țările din Golf este, de fiecare dată „energia”. Timp de decenii, statele din Golf au furnizat petrol Germaniei, o țară săracă în resurse, iar de la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, gazul a devenit din ce în ce mai important, potrivit Deutsche Welle (DW).

UE și-a redus drastic dependența de gazul rusesc; în prezent, gazul natural lichefiat (GNL) reprezintă aproximativ 10 % din aprovizionarea totală a Germaniei, iar 30 % din acesta va proveni din SUA în 2024. O pondere care, în opinia guvernului german, ar putea fi redusă — dacă, de exemplu, Arabia Saudită și Qatarul ar livra mai mult.

În prezent, Washingtonul este cel mai important furnizor de GNL al Europei. Dacă Europa nu dorește să treacă fără probleme de la dependența de Rusia la dependența de SUA, are nevoie de țările clasice exportatoare de energie din Orientul Mijlociu. Acest lucru va însemna probabil și o abordare mai generoasă a propriilor exporturi de arme în viitor”, a explicat corespondenta șefă a DW, Michaela Küfner.

***