vineri

31 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Cancelarul Merz la Ankara – Erdogan îndeamnă Europa să intensifice cooperarea cu Turcia în domeniul apărării

De Iulian Soare

30 octombrie, 2025

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi, la Ankara, într-o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, că evoluția peisajului de securitate din Europa impune consolidarea cooperării prin proiecte comune.

„Având în vedere schimbările condițiilor de securitate din Europa, trebuie să depășim dificultățile întâmpinate anterior în aprovizionarea cu produse din industria de apărare și să ne concentrăm pe proiecte comune”, a afirmat Erdogan, potrivit presei turce.

Subliniind că Ankara a salutat recentele măsuri pozitive luate de Berlin în acest domeniu, cum ar fi unda verde pentru achiziția avioanelor Eurofighter, Erdogan a menționat că există oportunități extinse de cooperare cu Germania. El a adăugat că această colaborare ar putea fi consolidată și mai mult pe o „bază reciproc avantajoasă”. Erdogan a afirmat că Ankara ar putea înregistra progrese rapide în direcția aderării depline la UE dacă blocul recunoaște angajamentul manifestat de țara sa.


„Dacă poziția fermă a Turciei în această chestiune primește recunoașterea pe care o merită în cadrul blocului, s-ar putea înregistra progrese semnificative într-un timp foarte scurt”, a afirmat el.

Aflat la prima sa vizită în Turcia, cancelarul german Friedrich Merz a spus că vede Turcia ca un partener apropiat al Uniunii Europene şi doreşte să dezvolte relaţii economice bilaterale, inclusiv în sectorul transporturilor. „Eu personal, şi guvernul german, considerăm Turcia un partener apropiat al Uniunii Europene. Dorim să continuăm să îi facilităm drumul către Europa”, a declarat Merz în conferinţa de presă comună cu preşedintele turc.

El a mai spus că cei doi au discutat despre migraţie şi că doresc să facă progrese suplimentare în ceea ce priveşte repatrierea solicitanţilor de azil respinşi.

(Citește și: Zeitenwende: Germania se întoarce – Merz vrea să facă din ea gigantul blând al Europei. Reînarmarea poate transforma țara într-o forță a Binelui, dar riscurile sunt mari dacă AfD ajunge la putere)

***


