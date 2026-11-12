Cancelarul Merz amenință cu veto pe bugetul UE 2028–2034 dacă toate cele 27 de state nu participă la finanțarea Ucrainei – Cel puțin 4 state se opun

Cancelarul german Friedrich Merz condiționează următorul buget multianual european de un sprijin unanim, al tuturor celor 27 de state UE, pentru finanțarea Ucrainei, potrivit agențiilor internaționale de presă. El și-a reiterat propunerea de mai multe ori în ultimele zile, inclusiv în cadrul unei întâlniri de marți, la Berlin, cu premierul ungar Peter Magyar, Merz argumentând că susținerea Ucrainei „este o responsabilitate europeană comună, nu a statelor membre luate individual”.

Condiționarea vine în contextul în care mai multe țări, în special din centrul și estul Europei, printre care Cehia, Ungaria și Slovacia au anunțat că nu vor lua parte la împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina – un opt-out astfel încât împrumutul să fie aprobat de Consiliul European. Și Bulgaria a anunțat recent că nu va mai finanța un împrumut viitor/nu va mai face contribuții, în contextul unui efort general de consolidare bugetară.

Reuters notează că Merz și-a prezentat pentru prima oară propunerea într-o scrisoare adresată vineri președintelui Consiliului European, António Costa – în condițiile în care, anul viitor, Ucraina se va confrunta cu un deficit de finanțare estimat la 70 de miliarde de euro. UE intenționează să acopere aproximativ 45 de miliarde de euro din acest deficit, pe lângă împrumutul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, convenit deja pentru perioada 2026–2027.

Merz instrumentează subiectul finanțării Ucrainei în negocierile politice interne ale UE pe buget

Discuțiile pe buget și susținerea Ucrainei vor domina reuniunile Comunității Politice Europene și ale Consiliului European informal de la Dublin, din 12 și 13 noiembrie, unde Ucraina urmează să fie unul dintre subiectele centrale. În scrisoare, cancelarul a amenințat că nu va aproba bugetul multianual al UE pentru perioada 2028–2034, aflat în prezent în negociere, dacă „toate” statele membre ale UE nu vor participa la acest sprijin.

„Sprijinirea Ucrainei este o chestiune care ține de securitatea noastră europeană indivizibilă și, prin urmare, și împărțirea poverii acestui sprijin trebuie să fie comună. (…) De aceea, chestiunea modului în care vom finanța Ucraina în anii următori, dacă va fi necesar, intră în mod firesc în sfera acestor negocieri bugetare”, a scris Merz.

De notat că liderul german nu e singurul care consideră că bugetul UE ar trebui să ofere o soluție permanentă pentru nevoile financiare ale Kievului. Propunerea a fost susținută și de ministrul irlandez de Finanțe, Simon Harris, într-un răspuns la o întrebare a postului TV Euronews. „Orice altă discuție ar fi incompletă”, a precizat premierul irlandez.

Merz dorește ca noul buget al UE, care va începe în 2028, să fie redus față de propunerea Comisiei de 2.000 miliarde de euro, și să se concentreze pe creșterea cheltuielilor pentru apărare și pe competitivitate. În plus, veto-ul vine în contrapondere la negocierea cu așa-numitul grup de state organizate sub egida Prietenii Coeziunii, grup de 17 state care vor o creștere de 10% a bugetului UE față de propunerea Comisiei.

Patru state se opun

Premierul slovac Robert Fico l-a acuzat deja pe Merz, marți, de „șantaj” pentru faptul că a legat finanțarea Ucrainei de negocierile privind bugetul UE.

„Ne confruntăm cu negocieri bugetare dificile în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să integrăm pe deplin politica noastră privind Ucraina în bugetul european. Sunt conștient că există opinii diferite în această privință; cel puțin patru state membre văd lucrurile diferit”, le-a declarat Merz jurnaliștilor, alături de premierul ungar Peter Magyar, la Berlin.

În ceea ce privește poziția Comisiei și posibilele excepții de la un nou împrumut, comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că propunerile de acoperire a deficitului de finanțare al Ucrainei ar trebui susținute „de cele 27 de state membre ale UE, nu de 24 sau de orice alt număr de țări”.

Marți, la Berlin, Magyar a declarat că „nu consideră neapărat că este o direcție bună” ca bugetul UE să fie legat de o altă chestiune, dar a evitat să folosească termenul „șantaj”.

„Nu percep acest lucru drept șantaj, așa că nu folosesc deloc astfel de cuvinte, pentru că în lumea de astăzi totul este legat de orice altceva, dar cred că acest lucru nu transmite neapărat un mesaj bun în exterior”, a spus el.

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