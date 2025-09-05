Cancelarul german, nemulțumit de rolul UE în lume: „Depindem de ajutorul american”

Cancelarul german Friedrich Merz (foto) s-a arătat nemulțumit de faptul că Europa nu reușește să se impună pe scena internațională.

„Ceea ce mă îngrijorează și, trebuie să recunosc, mă apasă, este faptul că noi, europenii, nu jucăm în prezent rolul pe care ne-l dorim și pe care ar trebui să-l jucăm pentru a ne proteja în mod adecvat interesele”, a declarat Friedrich Merz pentru CDU.TV, potrivit Deutsche Welle.

El a dat ca exemplu războiul din Ucraina, spunând că Europa nu are pârghii suficiente pentru a exercita presiuni asupra Rusiei. „În prezent, nu suntem în măsură să exercităm o presiune suficientă asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt acestui război. Depindem de ajutorul american”, a adăugat cancelarul german.

Între timp, țări precum China, India și Brazilia își aprofundează relațiile cu Rusia, a adăugat cancelarul.

Pe de altă parte, Friedrich Merz a salutat semnele unei refaceri a unității europene, subliniind rolul Germaniei în promovarea acestui efort. El a afirmat că Berlinul trebuie să-și asume responsabilitatea globală, spunând că acest lucru servește și intereselor proprii ale țării.

Luna trecută, Mario Draghi declara că evenimentele din 2025 au dezvăluit un adevăr dur: Uniunea Europeană nu mai poate considera că statutul de mare economie mondială îi poate aduce putere și influență la nivel global. „Acest an va fi amintit ca anul în care această iluzie s-a evaporat”, a declarat fostul președinte al Băncii Centrale Europene și prim-ministru al Italiei într-un discurs ținut în orașul italian Rimini.

„A trebuit să ne resemnăm cu tarifele impuse de cel mai mare partener comercial și aliat de lungă durată al nostru, Statele Unite”, a spus el la reuniunea anuală a congregației romano-catolice.

