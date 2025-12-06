Cancelarul german Friedrich Merz a obținut la limită creșterea cheltuielilor cu pensiile cu 185 mld. euro

Cancelarul german Friedrich Merz (foto) a evitat la limită o criză guvernamentală după ce a obținut vineri o majoritate absolută în parlament pentru un proiect de lege privind pensiile, în ciuda unei revolte anterioare din interiorul propriului său partid conservator, revoltă care i-a evidențiat autoritatea slabă, potrivit Reuters.

Proiectul de lege, care crește cheltuielile cu pensiile cu aproximativ 185 de miliarde de euro în următorii 15 ani, a fost adoptat cu 318 voturi în Bundestag, care are 630 de locuri, fără a fi nevoie de o ofertă de ultim moment de sprijin din partea opoziției de stânga.

Faptul că adoptarea proiectului a fost incertă până în ultimul moment a subliniat lipsa de autoritate a lui Merz asupra coaliției sale turbulente formate din conservatori și social-democrații (SPD), la doar șapte luni după preluarea mandatului.

Disputa a amplificat, de asemenea, îndoielile privind capacitatea coaliției de a adopta reforme esențiale pentru revigorarea unei economii slăbite — cea mai mare din Europa — și pentru reconstruirea forțelor armate ale Germaniei, neglijate de mult timp.

Conflictele din cadrul coaliției contribuie la creșterea sprijinului pentru Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta, care atinge noi maxime în sondaje și este în poziția de a obține câștiguri importante în cele cinci alegeri regionale de anul viitor.

„Cancelarul este astăzi un învingător slăbit”, a declarat politologul Johannes Hillje. „Dezbaterea a expus limitele autorității sale. Guvernarea fiabilă și previzibilă este foarte dificilă în aceste condiții.”

„Managementul guvernului va trebui să se îmbunătățească”, a adăugat el.

Numărătoarea voturilor arată că șapte conservatori au votat împotriva proiectului, iar doi s-au abținut — un număr neobișnuit de mare de rebeli, a spus Hillje.

Proiectul menține pensiile la nivelul actual, de 48% din salariul mediu, până în 2031, în loc să permită scăderea lor relativă față de salarii. Acesta a fost un pilon al acordului de formare a coaliției în mai și a fost deosebit de important pentru SPD.

Aripa de tineret a conservatorilor, care are 18 voturi, a contestat proiectul, susținând că perpetuează un sistem financiar nesustenabil, lăsând generațiile tinere să suporte povara.

Deoarece coaliția are o majoritate foarte subțire, de doar 12 voturi, a fost neclar până în ultimul moment dacă poate adopta legea doar cu propriul sprijin.

Partidul de stânga radicală, Die Linke, făcuse o intervenție de ultim moment, oferind să se abțină pentru ca proiectul să treacă mai ușor, în numele protejării pensionarilor.

Pensia și echitatea între generații devin puncte tensionate în Europa, pe măsură ce populația îmbătrânește, finanțele publice se restrâng, iar populația activă trebuie să susțină un număr tot mai mare de pensionari.

Economiștii avertizează că proiectul de lege ignoră realitatea

„Guvernul preferă să trăiască într-un prezent nesfârșit, în care schimbările demografice și creșterea datoriei publice pot fi pur și simplu ignorate”, a declarat Carsten Brzeski, șef global de macroeconomie la ING.

Merz a promis, totuși, o reformă mai amplă a pensiilor anul viitor pentru a asigura finanțarea necesară. Totul este pe masă — de la creșterea vârstei de pensionare până la extinderea perioadei de contribuție necesară pentru a primi pensie.

„Imaginea publică a guvernului, ca fiind ineficient, divizat și slab administrat, se consolidează tot mai mult”, a spus Jan Techau, de la firma de consultanță Eurasia Group.

Merz a fost lăudat în străinătate pentru sprijinul puternic acordat Ucrainei, dar pe plan intern popularitatea lui a scăzut la aproximativ 25%, făcându-l unul dintre cei mai puțin populari cancelari din istoria recentă.

Sprijinul combinat pentru conservatori și SPD a scăzut la 39%, de la 44,9% la alegerile din februarie, potrivit celui mai recent sondaj Forsa.

