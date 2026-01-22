O nouă înfrângere majoră se profilează pentru China în America Latină: Pierderea porturilor de la Canalul Panama

O nouă înfrângere majoră se profilează pentru China în emisfera vestică, în condițiile în care Curtea Supremă a Panama finalizează deliberările într-un proces care ar putea anula cu totul licența de exploatare a companiei chineze care operează porturile de la cele 2 capete ale Canalului, scrie Wall Street Journal (WSJ).

O decizie este așteptată în curând, punctează WSJ, care adaugă că procesul are o puternică încărcătură geopolitică, reflectând competiția dintre SUA și China.

Președintele SUA Donald Trump a declarat în mai multe rânduri că dorește să redobândească controlul asupra canalului, construit de SUA la începutul secolului 20 și transferat guvernului Panama la sfârșitul anului 1999.

Procesul vine după ce Beijingul a blocat vânzarea porturilor canalului și a altor active operate de compania CK Hutchison din Hong Kong către un consorțiu condus de BlackRock și Mediterranean Shipping Co.

Compania din Hong Kong trebuia să vândă porturile cu 23 mld. $, dar tranzacția a fost blocată de Beijing

WSJ scrie că, pentru judecătorii Curții Supreme din Panama, presiunea politică este enormă. O decizie favorabilă continuării operării porturilor de către chinezii de la CK Hutchison riscă să irite administrația Trump și să expună mica națiune din America Centrală la represalii. Panama este expusă și din cauza faptului că folosește dolarul american ca monedă oficială, pe lângă moneda națională (balboa). Mai mult, Panama își datorează independența din 1903 intervenției SUA împotriva Columbiei.

Avocați privați și curtea de audit a Panama (Comptroller) au depus plângeri la Curtea Supremă, susținând că CK Hutchison a încălcat Constituția Panama, lezând interesele statului și ale contribuabililor. Un audit guvernamental a indicat pierderi de până la 1,3 miliarde de dolari la buget de la intrarea CK Hutchison în țară, la sfârșitul anilor ’90, când compania a câștigat licența de exploatare pe 25 de ani în fața unor firme precum Bechtel din SUA. Licența a fost reînnoită pentru încă 25 de ani în 2021.

„Relația Hutchison cu societatea panameză a fost foarte tensionată și dificilă în ultimele decenii”, a declarat ministrul de finanțe al Panama, Felipe Chapman, într-un interviu pentru WSJ.

Chapman și alți oficiali de rang înalt au declarat că sunt pregătiți să pună în aplicare decizia Curții Supreme, dacă judecătorii vor dispune încetarea licenței Hutchison. WSJ adaugă că o prioritate ar fi asigurarea continuității operațiunilor portuare prin recrutarea unei companii care să administreze terminalele până la lansarea unei noi proceduri de licitație, cu termeni revizuiți ai licenței – posibil separând cele două porturi pentru maximizarea valorii.

Compania chineză pregătește o acțiune la curtea de arbitraj internațional. Beijingul a înființat un grup de lucru ca să își protejeze interesele în America Latină

Președintele Panama, José Raúl Mulino, a declarat că va respecta hotărârea instanței, dar a sugerat încă de anul trecut că menținerea situației actuale nu este viabilă.

„Nu văd continuarea contractului Panama Ports în acest moment, fie el modificat sau nu”, a spus Mulino în iulie, după ce oficiul de audit a depus acțiunile în instanță.

O persoană apropiată de chinezii de la CK Hutchison a declarat pentru WSJ că firma consideră plângerile ca fiind motivate politic. În plus, dacă judecătorii vor decide împotriva companiei, aceasta va apela la arbitraj internațional pentru a-și proteja investiția.

Ministerul de Externe al Chinei a transmis WSJ că dorește un mediu corect și nediscriminatoriu pentru companiile din toate țările. Dacă CK Hutchison va fi lipsită de licență, Beijingul ar putea căuta modalități de represalii, mai arată publicația americană. Mai mult, după raidul american din Venezuela, China a decis formarea unui grup de lucru pentru America Latină, care va analiza cum își poate proteja Beijingul interesele în regiune, potrivit unei surse apropiate planurilor.

Judecătorii ar putea, de asemenea, să impună amenzi și măsuri corective și să permită Hutchison să continue operarea porturilor. Deciziile Curții Supreme nu pot fi atacate, dar pot fi solicitate clarificări care ar putea întârzia punerea lor în aplicare.

Cel puțin 5% din comerțul global tranzitează Canalul Panama

Oficialii panamezi spun că au analizat scenarii legate de hotărârea instanței pentru a preveni perturbări ale sistemului portuar.

„Continuitatea operațiunilor este fundamentală pentru industria globală”, a declarat Alberto Alemán, fost administrator al Canalului Panama și actual consilier al administrației Mulino.

Amintim că, pe fondul presiunii crescânde din partea administrației Trump, CK Hutchison a fost de acord să vândă peste 40 de porturi la nivel global către BlackRock și MSC pentru suma de aproape 23 de miliarde de dolari. Cele două terminale din Panama — Balboa, pe coasta Pacificului, și Cristóbal, pe partea atlantică – erau cele mai importante active ale acestei tranzacții.

Guvernul Chinei s-a opus tranzacției, cerând ca operatorul chinez de stat Cosco să dețină o participație majoritară și drept de veto în compania care ar gestiona activele portuare globale.

Potrivit WSJ, administrația președintelui panamez Mulino a privit cu uimire negocierile, întrucât licențele acordate de Panama nu permit participarea firmelor de stat străine. Nici oficiali chinezi, nici executivi CK Hutchison nu au contactat administrația Mulino pentru a furniza mai multe informații, au spus oficialii.

Canalul leagă porturile din Asia de Nord de piețele de pe Coasta de Est a SUA, care importă bunuri din China, Japonia și restul țărilor asiatice.

