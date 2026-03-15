15 martie, 2026

Canada și țările nordice își consolidează cooperarea în Arctica – Rusia, văzută ca principala amenințare. Premierul Norvegiei: „Pe termen lung, vom vedea și China”

De Iulian Soare

Cele cinci țări nordice și Canada au convenit duminică, la Oslo, să își consolideze cooperarea în Arctica, o regiune strategică afectată de tensiunile internaționale și vizată de ambițiile Rusiei, Chinei și Statelor Unite.

Reuniți în capitala Norvegiei, șefii guvernelor suedez, norvegian, danez, finlandez, islandez și omologul lor canadian și-au reafirmat, într-o declarație comună, angajamentul față de cooperare și dreptul internațional „într-un moment marcat de tensiuni geopolitice sporite, război și numeroase crize”.

„Având în vedere tot ceea ce se întâmplă acum, războiul din Ucraina, ridicarea, din păcate, a sancțiunilor împotriva Rusiei de către Statele Unite și un război în Orientul Mijlociu, țări precum cele ale noastre trebuie să rămână unite”, a declarat șefa guvernului danez Mette Frederiksen, într-o conferință de presă.


Cele șase țări, toate membre NATO, și-au exprimat hotărârea de a-și consolida legăturile în domeniul apărării, comerțului, energiei cu emisii reduse de carbon, tehnologiei și accesului la resurse minerale.

De asemenea, ele și-au reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei.

Regiunea a fost mult timp protejată de „excepționalismul arctic”, concept, potrivit căruia, ea funcționează conform unor reguli speciale de cooperare, independente de rivalitățile strategice.

„Cu toții ne confruntăm cu o listă tot mai mare de provocări: provocări la adresa securității arctice, provocări legate de natura evoluției războiului și provocări care decurg din interacțiunea dintre noile tehnologii și conflicte – atât reale, cât și virtuale – care se apropie tot mai mult de noi toți”, a declarat prim-ministrul canadian Mark Carney, potrivit Agerpres.

Această întâlnire are loc în contextul în care aproximativ 32.000 de militari din 14 țări NATO, inclusiv Statele Unite, se antrenează pentru luptă în condiții de frig extrem, în cadrul exercițiului Cold Response din Norvegia și Finlanda.


Liderii nordici și cel canadian au stabilit că Rusia reprezintă principala amenințare la adresa Arcticii. „Pe termen lung, vom putea vedea și China”, a adăugat prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store.

(Citește și: Drumul Polar al Mătăsii” – coridorul strategic care va influența balanța de putere globală. Presiunea geopolitică încălzește relațiile dintre China și Rusia în Arctica)

***

