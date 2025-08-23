Canada întinde o ramură de măslin lui Donald Trump: elimină tarifele de retorsiune impuse importului de produse americane care respectă Acordul SUA-Mexic-Canada

Canada va elimina tarifele de retorsiune impuse unei lungi liste de bunuri importate din SUA care respectă acordul comercial nord-american existent, pentru a detensiona relațiile cu cu Casa Albă.

Prim-ministrul Mark Carney a anunțat decizia vineri, după o ședință a cabinetului său. Aceasta înseamnp că o gamă largă de produse de consum vor fi scutite de suprataxa de 25% la importul în Canada începând cu 1 septembrie, atâta timp cât se înscriu în prevederile Acordului SUA-Mexic-Canada.

Însă Canada menține taxele de import de 25% pentru oțelul și aluminiul importat din SUA, precum și tarifele pentru mașinile și camioanele produse în SUA. Președintele Donald Trump a impus taxe majorate asupra tuturor acestor sectoare.

Carney a indicat că această decizie are scopul de a pregăti terenul pentru revizuirea tratatului comercial nord-american USMCA, care se așteaptă să înceapă în lunile următoare.

Este o schimbare majoră de politică pentru Canada, care a fost una dintre singurele țări care au ripostat rapid împotriva taxelor vamale americane – lucru care i-a iritat pe Trump și pe secretarul Comerțului, Howard Lutnick. Schimbarea vine la o zi după ce Carney și Trump au vorbit la telefon, prima lor conversație recunoscută public din ultimele săptămâni.

Trump a salutat mișcarea lui Carney și a spus că cei doi lideri intenționează să vorbească din nou în curând.

„Lucrăm la ceva, vrem să fim foarte buni cu Canada”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, adăugând că îl place „foarte mult” pe Carney. Lutnick, unul dintre negociatorii comerciali ai administrației, le-a spus canadienilor că tarifele reprezintă o barieră în calea discuțiilor și că i-au plasat într-o poziție de negociere precară, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile, care a vorbit sub condiția anonimatului. Lutnick a presat Canada să renunțe la tarife pentru a deschide calea negocierilor. SUA nu au oferit nimic în schimb, a spus persoana respectivă.

Dolarul canadian și-a continuat creșterea în urma publicării deciziei anunțată de prim-ministru și se tranzacționa vineri la 1,382 dolari canadieni pentru un dolar american la ora locală 14:20 la Toronto.

Carney a câştigat alegerile din aprilie pe baza promisiunii că se va opune tarifelor impuse de Trump, dar de atunci a adoptat treptat un ton mai moderat.

La sfârşitul lunii iunie, Carney a renunţat la introducerea unei taxe pe serviciile digitale, care nu era deloc pe placul companiilor americane, iar în iulie a renunţat la discuţiile pentru impunerea de sancţiuni suplimentare în cazul în care cele două părţi nu vor ajunge la un acord până la 1 august.

Carney, folosind o analogie din hocheiul pe gheaţă, a declarat că a sosit momentul pentru o abordare mai moderată, în loc să se continue adoptarea unei poziţii agresive.

Vestea ar putea reprezenta o provocare politică pentru Carney, al cărui partid liberal deţine doar o minoritate de locuri în Camera Comunelor şi depinde de partidele de opoziţie pentru a supravieţui voturilor de încredere.

Liderul conservatorilor, cel mai mare partid de opoziţie, l-a acuzat săptămâna aceasta pe Carney că are o abordare prea blândă faţă de Statele Unite.

