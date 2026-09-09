Canada impune tarife de până la 50% pentru mărfuri americane într-un răspuns „dolar pentru dolar”

Canada a introdus marţi tarife de retorsiune de 15% până la 50% pentru sute de produse americane în valoare totală de 27,6 miliarde de dolari canadieni, escaladând conflictul comercial cu Statele Unite după eşecul negocierilor dintre cele două ţări, potrivit CNBC.

Noile taxe vizează produse lactate, echipamente agricole, hârtie, electrocasnice şi electronice. Tarifele pentru produsele americane din oţel, aluminiu şi fier au fost dublate la 50%, acelaşi nivel fiind aplicat unor categorii de mobilă, motociclete, îmbrăcăminte şi produse cosmetice.

Ottawa a descris măsurile drept un răspuns „dolar pentru dolar” la tarifele de 50% introduse de SUA pe 22 august pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari în produse canadiene, inclusiv vin şi crose de hochei.

Tarifele americane au fost impuse la câteva ore după ce Washingtonul şi Ottawa nu au reuşit să finalizeze un acord comercial. Oficialii celor două ţări s-au acuzat reciproc că au modificat în ultimul moment condiţiile unei înţelegeri care era aproape finalizată.

Canada menţine şi tarifele de retorsiune introduse anterior, inclusiv taxa de 25% pentru sectorul auto american.

Tensiunile s-au amplificat luni, când preşedintele Donald Trump a cerut oprirea vânzărilor producătorului canadian de avioane Bombardier în Statele Unite.

„GATA CU VÂNZAREA BOMBARDIER ÎN STATELE UNITE! Dacă vor piaţa noastră, trebuie să construiască aici şi să nu mai trateze America ca pe o «puşculiţă»”, a scris Trump pe Truth Social.

Bombardier a răspuns că are angajaţi în peste 20 de state americane şi că utilizează numeroase componente fabricate în SUA.

Declaraţiile lui Trump au provocat reacţii inclusiv din partea unor republicani. Senatorul Jerry Moran din Kansas a subliniat că operaţiunile Bombardier din Wichita susţin peste 1.000 de locuri de muncă, iar senatorul Roger Marshall a anunţat că va lupta pentru păstrarea celor peste 1.200 de locuri de muncă ale companiei în Kansas.

SUA au exportat anul trecut către Canada bunuri în valoare de 333,6 miliarde de dolari şi au importat produse canadiene de 381,9 miliarde de dolari, potrivit Biroului Reprezentantului Comercial al SUA.

Economiştii consideră că produsele vizate de noile tarife reprezintă o parte relativ redusă a comerţului bilateral total, însă companiile mici şi mijlocii şi sectoarele direct afectate ar putea suferi pierderi importante.

Ottawa a anunţat luna trecută un pachet de sprijin de 7,5 miliarde de dolari canadieni pentru companii şi angajaţi, suplimentar celor 25 de miliarde de dolari canadieni alocaţi anterior ca răspuns la ofensiva tarifară globală lansată de SUA în aprilie 2025.

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