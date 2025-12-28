Ce a vorbit Zelenski cu liderii europeni, înaintea întâlnirii cu Donald Trump – Ultimele poziționări în negocierile de pace / Canada oferă Ucrainei un ajutor de 1,5 mld. de euro pentru reconstrucție

Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,55 miliarde de euro), care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional (FMI), informează agenția EFE, preluată de Agerpres.

Anunțul privind ajutorul a fost făcut sâmbătă de prim-ministrul canadian Mark Carney, în urma întâlnirii sale de la Halifax, în Canada, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a făcut o escală la Halifax în drum spre Florida, unde se va întâlni duminică cu președintele american Donald Trump pentru a discuta planul de pace prezentat de liderul ucrainean săptămâna aceasta.



După discuțiile cu Zelenski, premierul canadian a subliniat că pentru a se ajunge la pace în Ucraina este nevoie de „o Rusie dispusă”, a transmis și AFP.

Discuție cu liderii europeni înainte de întâlnirea cu Trump

Vizita lui Zelenski a prilejuit și o discuție telefonică comună cu liderii europeni care sprijină Ucraina.

Ajutorul anunțat de Carney va fi furnizat sub formă de instrumente financiare strategice. În plus, Canada va oferi garanții de împrumut de până la 1,3 miliarde de dolari canadieni Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (o agenție a Băncii Mondiale) pentru reconstrucția Ucrainei. Aceasta va fi completată de garanții de împrumut în valoare suplimentară de 322 de milioane de dolari canadieni către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru a sprijini importurile de gaze și a consolida securitatea energetică a Ucrainei.

Canada a menționat într-un comunicat că, de când Rusia a invadat Ucraina, a furnizat aproape 22 de miliarde de dolari canadieni drept ajutor autorităților de la Kiev.

„Anunțăm astăzi (sâmbătă – n.r.) un nou sprijin economic pentru Ucraina: asistență economică în valoare de 2,5 miliarde de dolari, care ajută la deblocarea finanțării din partea Fondului Monetar Internațional, a Băncii Mondiale și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare”, a declarat Carney.

Zelenski a ajuns în Florida – ”Garanțiile de securitate vor fi în centrul discuțiilor cu Donald Trump”, a spus liderul de la Kiev

Zelenski i-a mulțumit lui Carney și l-a numit pe președintele rus Vladimir Putin „un om al războiului”, după intensificarea atacurilor asupra capitalei ucrainene în ultimele 2 zile. Liderul de la Kiev a avut și o conferință video cu mai mulți lideri europeni, unde a discutat principalele puncte care vor fi abordate la întâlnirea pe care o va avea astăzi cu Donald Trump.

Președintele Ucrainei a ajuns deja în Florida pentru discuția cu Trump, care se anunță decisivă pentru încheierea războiului. Discuțiile au loc după mai multe întâlniri în care s-au pus pe hârtie variante de încetare a conflictului, inclusiv o cedare de teritorii din partea Ucrainei, notează TVRInfo.

”Nu toate detaliile sunt cunoscute europenilor. Ei nu pot cunoaște încă toate detaliile, pentru că am lucrat într-un format bilateral, plus câțiva europeni, trei la început, apoi s-au alăturat alții. Am discutat 20 de puncte, poziția noastră cu privire la problemele teritoriale, la centrale nucleare și la problemele legate de dezvoltare și redresare. După cum am spus, acum este mai ușor pentru noi: avem 20 de puncte care sunt deja convenite în proporție de 90%, pentru că există decizii. Unora le-ar putea plăcea, altora nu, dar cu toate acestea, Ucraina urmează să primească 100 de miliarde de dolari”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că problemele teritoriale (controlul asupra Donbas-ului în special) și centrala nucleară de la Zaporojie sunt „liniile roșii” pentru Kiev în cadrul negocierilor de pace.

„Desigur, există linii roșii pentru Ucraina. Acestea includ atât teritoriile, cât și ZNPP. Cunoașteți poziția mea – nu vom recunoaște legal nimic în niciun caz. (…) Dacă va exista o schimbare de abordare, vom comunica cu siguranță cu oamenii înainte de a lua orice decizie”, a declarat Zelenski, citat de RBC-Ucraina.

Președintele Finlandei: Convorbire bună cu Zelenski

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a transmis sâmbătă, pe X, că a avut loc o convorbire „bună” cu Zelenski, Carney și alți lideri europeni pentru a asigura „un acord de pace just și durabil”.

Printre ceilalți participanți europeni s-au numărat, potrivit lui Zelenski, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, premierul Italiei Giorgia Meloni și premierul Poloniei Donald Tusk, printre alții. La convorbire au participat și lideri din partea Uniunii Europene și NATO.

Zelenski a mai insistat sâmbătă în privința unor garanții de securitate solide pentru Ucraina.

”Garanțiile de securitate trebuie să vină simultan cu problema încheierii războiului, deoarece trebuie să avem încredere că Rusia nu va relua agresiunea. Sunt necesare garanții de securitate puternice”, a mai afirmat Zelenski.

Potrivit acestuia, garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi în prim-planul acestor discuții cu Donald Trump. Fără acestea, Ucraina nu poate face niciun pas către pace și nu poate organiza alegeri prezidențiale, a mai afirmat liderul de la Kiev, în contextul în care administrația Trump îl presează în mod constant, în ultima perioadă, să organizeze un astfel de scrutin.

„Dacă partea americană ridică problema unui referendum sau a alegerilor, acest lucru nu se poate întâmpla în condițiile în care trăim astăzi, în special în ceea ce privește atacurile aeriene”, a declarat Zelenski, adăugând că este „pregătit politic” pentru organizarea de alegeri.

„Nu mă agăț de scaunul meu”, a spus Zelenski, răspunzând la întrebările jurnaliștilor pe un grup al aplicației de mesagerie WhatsApp gestionat de serviciul său de presă.

Rușii au continuat atacurile asupra Ucrainei

De cealaltă parte, Vladimir Putin a reiterat că, dacă Ucraina nu este dispusă să încheie războiul pe cale pașnică, Rusia își va atinge toate obiectivele prin mijloace militare.

Forțele armate ruse și-au continuat între timp atacurile împotriva Ucrainei, cu puțin timp înainte de întâlnirea de duminică dintre președintele ucrainean și președintele american. Rușii au lansat un atac asupra zonelor rezidențiale și a infrastructurii critice din Herson, lăsând o parte a orașului fără energie electrică, a relatat pe pagina sa de Facebook șeful administrației militare din regiune, Jaroslav Sceanko.

De asemenea, peste noapte au avut loc atacuri asupra orașului Dnipropetrovsk, unde a fost lovită o instituție de învățământ, o fermă și o conductă de gaze, a relatat administrația militară pe Telegram.

Cu o zi înainte, un atac pe scară largă a avut loc asupra Kievului, soldat cu mai mulți morți și răniți, l-a făcut pe Zelenski să spună că Rusia răspunde eforturilor de pace cu drone și rachete.

