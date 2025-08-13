cursdeguvernare

miercuri

13 august, 2025

Stiri

Campionul olimpic David Popovici devine primul român ambasador Porsche

De Vladimir Ionescu

13 august, 2025

Multiplu campion olimpic, mondial și european la natație, David Popovici a fost numit oficial „Friend of the Brand” de Porsche România, în cadrul unui parteneriat care urmărește promovarea valorilor comune ale sportivului și ale mărcii, transmite compania.

Potrivit oficialilor Porsche, această colaborare marchează prima dată când un sportiv român devine Friend of the Brand. „Suntem încântați să îi urăm bun venit lui David Popovici, primul Friend of the Brand din România,” a declarat Alin Tapalagă, CEO Porsche Inter Auto România.

Brent Valmar, CEO Porsche România, a subliniat legătura de lungă durată cu Popovici: „Acum un deceniu i-am acordat o bursă pentru a-l sprijini în dezvoltarea sa. Astăzi, colaborarea oficială încheie un ciclu natural, iar performanțele sale continuă să inspire milioane de români.”


În cadrul parteneriatului, Popovici va sprijini inițiativele Porsche în domeniul sportului și al altor proiecte, fiind implicat activ în comunitatea mărcii. „În apă totul este despre viteză, precizie și control – valori pe care le regăsesc și la Porsche. Este o onoare să fac parte din această poveste,” a declarat sportivul.

David Popovici, în vârstă de 21 de ani, a devenit cunoscut internațional prin performanțele sale excepționale în natație. El este singurul sportiv din lume care a câștigat de două ori medalia de aur atât la proba de 100 m liber, cât și la 200 m liber, la Campionatele Mondiale de Natație din 2022 și la cele din 2025.

De asemenea, deține recordul european la 100 m liber și mai multe recorduri mondiale la juniori, inclusiv la probele de 100 m și 200 m liber în bazin scurt. În cariera sa, Popovici a câștigat patru titluri europene, două în 2022 și două în 2024.

La Jocurile Olimpice de la Paris, sportivul român a obținut medalia de aur la 200 m liber și medalia de bronz la 100 m liber, devenind primul campion olimpic masculin al României la natație.

În iulie 2025, el a cucerit două medalii de aur la Campionatul Mondial de Natație de la Singapore, repetând performanța dublei victorii la probele de 100 m și 200 m liber, o realizare unică în istoria competiției.

(Citește și: ”David Popovici, mesaj către politicieni: ”Pentru o Românie educată, sănătoasă, trebuie investit – și investit cu cap – în sport””)


***

Etichete:

